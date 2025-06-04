美國債務還能撐多久？橋水達里歐最新警告：三年左右

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-04 16:20

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橋水基金創辦人雷 · 達里歐（Ray Dalio）近日再度撰文警告，美國債務問題已逼近臨界點，若不採取果斷行動，三年內恐爆發嚴重財政與貨幣危機。

達里歐警告：美國債務已逼近臨界點。(圖:REUTERS/TPG)

達里歐指出，美國正處於歷史性的大債務週期末端，正走向經濟「心臟病發作」的時刻。他強調，若無法將赤字控制在 GDP 的 3% 以內，美國恐步入金融體系與貨幣體系的劇烈動盪。

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近期，美國政界也圍繞預算議題爭論不休。馬斯克批評共和黨提出的支出計畫「將讓美國破產」，達里歐則進一步指出，債務週期的轉折點已臨近，歷史證明所有儲備貨幣國家最終都難逃債務失控的命運，美國也難以倖免。

在其新書《國家如何破產：大週期》（How Countries Go Broke: The Big Cycle）中，達里歐以人體隱喻經濟結構，指出信貸系統如同血液循環，適度可帶動經濟，但若過度舉債、債務失衡，最終將導致嚴重後果，如同動脈硬化引發心臟病。

當債務過多、債券需求不足時，政府只能選擇提高利率或印鈔購債。前者導致經濟下滑，後者則稀釋貨幣價值，導致通膨惡化。這兩條路都難以長期為繼。

達里歐建議觀察下列三項財政指標，以判斷美國是否正走向債務臨界點：

債務服務成本佔收入比重 債券供給是否超過市場吸納能力 中央銀行是否被迫大規模印鈔購債

達里歐以美國政府為例，解釋說，現在的情況是：美國今年總支出約 7 兆美元，遠高於約 5 兆美元的總收入，赤字逼近 2 兆美元，且大多支出屬於無法削減的既定承諾。利息支出高達 1 兆美元，佔收入近五分之一，且本金到期還需償還約 9 兆美元。

大多數獨立評估者預計，十年後美國債務將達到約 50 至 55 兆美元，這將是收入的 6.5 到 7 倍（約 3 兆至 5 兆美元），而達里歐指出，美國沒有應對這種情況的計劃。

為避免債務爆炸，達里歐則提出三項同步推動的政策方向：

削減政府支出 提高稅收 適度降低利率

達里歐提醒，三項措施需同步推進，避免單一手段引發過度衝擊，且應透過有策略的調整，而非激進操作。例如，聯準會若硬壓利率，將損及市場信心與資本配置效率。

對於投資人，達里歐則建議在資產類別和國家之間做好多元化配置，選擇那些收入狀況良好、資產負債表穩健、內部政治和外部地緣政治衝突不嚴重的國家。