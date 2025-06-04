鉅亨網編輯林羿君 2025-06-04 14:00

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橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）在新書中警告，美國債務狀況已接近「無法挽回的地步」，並正走向「死亡螺旋」，威脅世界最大經濟體穩定。

達里歐再警告：美債危機正走向「死亡螺旋」 長期風險極高。（圖：REUTERS/TPG）

達里歐在新書《國家如何走向破產：大周期》（How Countries Go Broke: The Big Cycle）書中寫道，美國發生債務危機的短期風險較低，但長期來看風險很高。

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他解釋稱，更高的赤字意味著財政部可能需要出售更多債權，來為支出、利息支付提供資金；債務「死亡螺旋」則指，政府需要發行更多債券，以籌集資金償還現有債務，但需求卻在減少，不得不向投資者支付越來越多的利息才能讓他們接受。

達利奧寫道：「利率螺旋式上升導致信貸風險惡化，再使對債務的需求減少，並且讓利率上升，這是一個典型的債務『死亡螺旋』。」



他補充說，投資者向政府借款的利率越高，用於治理國家的資金就越少，消費者和企業的利率就會上升，通常會使一個國家籌集資金的選擇更少。

「在我看來，這表明美國政策制定者在處理政府財政問題時應該更加保守，因為最糟糕的事情，就是在困難時期讓政府財政狀況不佳。」達里歐寫道。

在新書出版前的 5 月 22 日，達里歐在紐約一場活動中即警告，目前的美國赤字是不可持續的，「超出了市場的承受能力」。他說，預計大約三年後美國就會陷入「危急局面」。

他當時語氣沉重地說，投資人應該害怕債券市場，「我可以告訴你，情況非常、非常嚴重。而民主黨和共和黨人也沒有表現出他們可以在這個問題上共同努力。」

達里歐是最新一名對美國債務、赤字做出警告的億萬富豪，他擔心鉅額政府債務將擠壓基本服務支出，導致經濟空洞化，無法服務於公民，並使全球投資人感到恐慌。

多年來，一些經濟學家和投資者一直對赤字發出警告。但今年，隨著川普的關稅和稅收議程引發債券市場波動，華爾街開始變得謹慎，而債券市場通常是美國和全球經濟穩定的基石。

在經濟前景和美國資產吸引力存在不確定性之際，投資人越來越擔心川普「大而美」預算法案可能會對聯邦債務負擔造成更大的壓力。

就連川普曾經的「最鐵盟友」馬斯克也警告稱，該法案令人厭惡至極，將導致聯邦預算赤字激增。此外，小摩 CEO 戴蒙上週五也警告，債券市場「即將出現裂縫」。

巴克萊分析師 Ajay Rajadhyaksha 則表示，美國長期債券收益率已經接近 2008 年金融危機以來的最高水準。隨著市場吸收新稅收法案的細節，並意識到在可預見的未來，赤字可能會繼續上升，長期債券殖利率也存在繼續上升的風險。