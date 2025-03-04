橋水達利歐：美AI晶片製造能力上趕不上陸 有生之年不會改變
鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-04 15:40
橋水基金創始人達利歐上月在最新表示，美國可能在 AI 晶片開發上暫時領先，但中國將繼續擁有為這些晶片製造應用程式的力量，而且這種情況不會很快改變。
達利歐上個接受福斯新聞前主播 Tucker Carlson 專訪時表示，儘管美國晶片效率略勝一籌，但在大規模生產半導體晶片和開發應用 AI 方法，中國比美國更有優勢。「我們設計晶片，但不能有效地生產晶片。總體來說，我們生產的東西都沒有成本效益。」
他指出，美國在 AI 晶片開發方面的優勢在於對高等教育和研究的持續投資，這吸引了全球勞動力。「若我們能在這種創造力上很好地合作，在法治和所有這些方面都發揮作用，我們就擁有了競爭優勢。美國沒有製造業，我認為我們，在我們有生之年，也不可能在製造業方面與中國競爭。」
中美之間的 AI 開發戰爭正在升溫。今年 1 月，中國 DeepSeek 發布一款開源模型，速度比 OpenAI 的 o1 模型更快、成本更低。
達利歐今年 1 月接受《All-In》播客節目採訪時曾表示，AI 是一場「任何國家都不能輸的戰爭」，勝利「比利潤更重要」。
達利歐說，雖然中國製造的晶片與美國技術相比存在微小缺陷，但這些晶片與美國同業相比仍便宜得多，中國可能會將重點轉移到人工智慧應用上。
達利歐在 1 月播客中也表示，中國將涉足晶片領域，將非常廉價的晶片嵌入到製成品中，例如機器人。
DeepSeek 的樂觀前景增強中國投資人的信心，包括對中國機器人公司的潛力。
高盛中國工業技術研究主管杜茜 (Jacqueline Du) 上周向《彭博電視台》表示，機器人技術是當今「AI 技術的最佳體現」，並稱中國尤其是投資人尋找機會的「絕佳遊樂場」。
目前，美國在 AI 研究基礎設施方面仍比中國佔有優勢。根據史丹佛大學 AI 指數，美國在 AI 研究方面的投資為 672 億美元，中國僅 78 億美元，且美國在 AI 技術相關的研究出版物方面也超過中國。
電腦科學家、史丹佛大學 AI 指數指導委員會主任委員 Ray Perrault 去年底曾說，美中之間的「差距其實正在擴大，至少在創辦公司和提供企業資金的層面上，美國投資高出許多」。
達利歐也預測，美國在 AI 研究人才方面的優勢意味著，中國將無法在 AI 戰爭中取得決定性的勝利。
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