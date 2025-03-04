橋水達利歐：美AI晶片製造能力上趕不上陸 有生之年不會改變

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-04 15:40

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橋水基金創始人達利歐上月在最新表示，美國可能在 AI 晶片開發上暫時領先，但中國將繼續擁有為這些晶片製造應用程式的力量，而且這種情況不會很快改變。

達利歐上個接受福斯新聞前主播 Tucker Carlson 專訪時表示，儘管美國晶片效率略勝一籌，但在大規模生產半導體晶片和開發應用 AI 方法，中國比美國更有優勢。「我們設計晶片，但不能有效地生產晶片。總體來說，我們生產的東西都沒有成本效益。」

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他指出，美國在 AI 晶片開發方面的優勢在於對高等教育和研究的持續投資，這吸引了全球勞動力。「若我們能在這種創造力上很好地合作，在法治和所有這些方面都發揮作用，我們就擁有了競爭優勢。美國沒有製造業，我認為我們，在我們有生之年，也不可能在製造業方面與中國競爭。」

中美之間的 AI 開發戰爭正在升溫。今年 1 月，中國 DeepSeek 發布一款開源模型，速度比 OpenAI 的 o1 模型更快、成本更低。

達利歐今年 1 月接受《All-In》播客節目採訪時曾表示，AI 是一場「任何國家都不能輸的戰爭」，勝利「比利潤更重要」。

達利歐說，雖然中國製造的晶片與美國技術相比存在微小缺陷，但這些晶片與美國同業相比仍便宜得多，中國可能會將重點轉移到人工智慧應用上。

達利歐在 1 月播客中也表示，中國將涉足晶片領域，將非常廉價的晶片嵌入到製成品中，例如機器人。

DeepSeek 的樂觀前景增強中國投資人的信心，包括對中國機器人公司的潛力。

高盛中國工業技術研究主管杜茜 (Jacqueline Du) 上周向《彭博電視台》表示，機器人技術是當今「AI 技術的最佳體現」，並稱中國尤其是投資人尋找機會的「絕佳遊樂場」。

目前，美國在 AI 研究基礎設施方面仍比中國佔有優勢。根據史丹佛大學 AI 指數，美國在 AI 研究方面的投資為 672 億美元，中國僅 78 億美元，且美國在 AI 技術相關的研究出版物方面也超過中國。

電腦科學家、史丹佛大學 AI 指數指導委員會主任委員 Ray Perrault 去年底曾說，美中之間的「差距其實正在擴大，至少在創辦公司和提供企業資金的層面上，美國投資高出許多」。