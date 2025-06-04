鉅亨網編譯段智恆 2025-06-04 03:50

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美國聯準會 (Fed) 理事庫克 (Lisa Cook) 周二 (3 日) 表示，儘管近期通膨數據出現降溫，但在川普政府的貿易政策影響下，通膨可能再度升溫，同時衝擊就業市場。她強調，在利率政策方面，應優先維護價格穩定，以確保勞動市場的長期穩健。

Fed理事庫克：關稅恐推升通膨 就業市場添不確定性(圖：REUTERS/TPG)

關稅推升通膨 企業信心受影響

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庫克在紐約外交關係協會發表演說時指出，雖然美國經濟目前「仍然穩健」，但企業對於關稅帶來的影響開始感到憂慮，尤其是在製造業和資本支出計畫上。她表示：「貿易政策變化似乎增加了通膨攀升與勞動市場降溫的風險。」

庫克引用最新的 Fed 通膨指標指出，4 月核心通膨率為 2.5%、整體通膨率為 2.1%，儘管進展有限，但仍高於 2% 的目標水準。她強調：「價格穩定對於長期穩健的勞動市場至關重要，這是我在考量利率政策時會特別注意的因素。」

她同時提到，關稅引發的價格上漲可能讓短期內壓低通膨的努力受阻。庫克說：「新冠疫情後的高通膨經驗，可能讓企業更傾向於調漲價格，也讓消費者預期高通膨會持續下去。」

政策走向持續觀望 不急於降息

庫克並未明確表態何時降息，而是強調目前政策設定得宜，可以靈活應對經濟面臨的各種威脅。她表示：「美國經濟依然維持穩健，但不確定性升高，對價格穩定和失業率都構成風險。」

市場普遍預期，Fed 在 6 月 17-18 日的會議上將維持利率不變，交易員預測最快要到 9 月才可能出現降息。庫克表示，近期的歷史經驗提供了寶貴的政策制定教訓，有助於在不確定性高企時做出正確的決策。