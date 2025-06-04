鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-04 01:10

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亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 周二 (3 日) 表示，儘管美國經濟表現大致穩健，但仍需更多時間觀察通膨和關稅對經濟的影響，因此在降息議題上保持審慎立場。波斯提克雖非今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票委員之一，但他的談話仍是觀察聯準會 (Fed) 貨幣政策走向重要的線索。

Fed波斯提克：美國通膨壓力持續 暫不急降息(圖：REUTERS/TPG)

通膨仍高於目標 關稅影響未明朗

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波斯提克在最新經濟隨筆中重申，他認為現階段貨幣政策應保持耐心，直到更清楚了解川普政府的關稅政策及其他經濟措施如何影響整體經濟。他指出，關稅對物價的影響可能在未來幾周開始浮現，若關稅持續，恐導致物價壓力加劇，甚至使通膨預期陷入「更持久的上升」。

他坦言：「如果高進口稅持續存在，可能會帶來更持久的通膨壓力，屆時可能需要政策回應。」但也補充，如果關稅只是造成一次性的物價上漲，聯準會或可選擇忽略。

根據最新資料，美國 4 月份的核心個人消費支出 (PCE) 物價指數年增率為 2.1%，仍高於 Fed 的 2% 目標。波斯提克表示，雖然近期通膨數據令人鼓舞，但基礎通膨壓力「仍然偏高」，他也坦言這是一個「艱難的選擇」。

不急於降息 預計全年僅一次降息機會

波斯提克在記者會上表示，他在 3 月的經濟預測中曾預期 2025 年將有一次降息的空間，如今仍維持相同看法，但強調「必須視經濟不確定性如何化解而定」。

波斯提克指出，儘管近期經濟成長和勞動市場表現大致穩健，但隨著美國總統川普的貿易政策持續變動，企業和投資人對未來的預期變得愈加謹慎。他說：「有很多不確定性存在，這讓經濟預測變得相當困難。」

目前市場普遍預期 Fed 將在 6 月 17 日至 18 日的政策會議上維持基準利率在 4.25% 至 4.50% 不變，並發布最新的利率、經濟成長及就業市場預測。博斯提克強調，除非經濟數據明確轉向，否則不急於調整利率政策。