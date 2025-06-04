鉅亨網編譯段智恆 2025-06-04 01:20

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美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周二 (3 日) 在瑞士舉行的美瑞基金會領袖高峰會上透過視訊表示，中國必須決定是否成為全球可靠的經濟夥伴。他強調，中國需要從出口導向轉向以消費驅動的經濟模式，才能協助全球經濟重回平衡。

美中貿易大戰續攤？美財長喊話：中國必須做選擇(圖：REUTERS/TPG)

呼籲中國轉向消費型經濟

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貝森特指出：「中國正面臨房地產市場嚴重供給過剩的問題，雖然我不想用『危機』來形容，但這是很嚴重的挑戰。」他強調，中國必須透過一定程度的財政刺激，停止過度生產，並建立以內需為主的經濟模式，才能穩定其經濟發展並避免將通縮與過剩產品輸出到其他國家。

對於中美兩國日前在日內瓦達成暫停徵收互相報復性關稅的協議，貝森特表示，目前全球兩大經濟體互相指責對方違反協議。該協議允許雙方在 8 月中旬前暫停對彼此加徵的關稅，以爭取更多談判空間。

貝森特並未對美國總統川普與中國國家主席習近平可能通話一事置評，但白宮官員已表示相關安排正在進行中。

他補充說，川普政府正試圖讓美國成為更多外資和本土資金的投資地，包括推動減稅、貿易再平衡和放寬監管。他表示，「精密製造」是川普政府推動的目標之一。

瑞士延長談判期望 盼緩解關稅壓力

瑞士也是目前與美國洽談雙邊貿易協議的國家之一，目標是在 7 月 9 日 90 天寬限期屆滿之前，避免美方將目前的 10% 對等關稅調升至 31% 的懲罰性稅率。

瑞士最高貿易官員 Helene Budliger 在同場論壇上表示，美國已多次承諾只要瑞士展現「善意談判」的誠意，就會延長談判期限並維持目前 10% 的稅率，不會立即調高。Budliger 說，這也是瑞士一貫的談判方式。

瑞士總統凱勒蘇特 (Karin Keller-Sutter) 此前曾表示，只要談判持續進行，美國原則上會同意延長期限，但尚未收到美方的正式確認。瑞士政府上周批准了一項授權，授權內容包括可能在農產品關稅上尋求讓步，以換取美國市場准入的談判籌碼。

Budliger 補充說，雙方已經開始就「類似英國模式的協議」進行詳細討論，並表示目前桌上已有「相對具體的構想」。她還指出，瑞士和美國一樣，正受到全球鋼鐵產能過剩的壓力影響。