鉅亨網編譯段智恆 2025-06-03 21:11

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《路透》周二 (3 日) 援引消息人士消息報導，美國近期向越南提出一份「冗長且艱難」的關稅談判清單，其中包括要求越南減少對中國工業產品進口依賴，並加強對國內供應鏈與生產的監控。

傳美國對越南開出「超硬條件」！要求減少中國進口(圖：REUTERS/TPG)

美國列出艱難條件

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知情人士透露，這份要求清單是美國談判代表準備的一份框架文件附件，於 5 月底第二輪談判結束後送交越南。美方此舉旨在避免對越南進口商品加徵高達 46% 的「對等關稅」。

其中一名直接看過該文件的消息人士表示，美國要求越南降低對中國材料及零組件的依賴，並更嚴格控管本國的供應鏈管理，但是否包含具體數字或配額並未透露。

這份「艱難條件」反映出美國對中國在全球供應鏈中角色的擔憂。川普政府自 2018 年起對中國商品加徵高額關稅後，越南出口至美國的規模幾乎成長三倍，不少製造業者選擇南移，但同時越南對中國的進口額度也大幅增加。美越雙邊貿易數據顯示，2024 年雙邊貿易額均達到約 1,400 億美元，且數據起伏與美國進口中國商品的波動趨勢相當。

一位消息人士指出，若美方要求越南降低對中國的依賴獲得落實，恐將對越南經濟構成嚴峻挑戰。越南製造業廣泛仰賴中國供應鏈，包括蘋果設備及 Nike 鞋款等消費品多由當地工廠生產，若被迫脫鉤，恐衝擊產業競爭力。

此外，該要求也可能與越南長期奉行的「平衡外交」相牴觸。中國是越南的重要外資來源，但同時在南海議題上雙方關係緊張，讓河內政府必須在中美之間小心拿捏平衡。

越南回應仍未明朗

消息人士透露，美國的要求被視為「艱難」且「難以執行」，越南是否會在美國要求的期限 (本周三) 前提出具體回應，目前仍未可知。

報導同時指出，越南政府早已注意到美國對中國商品「繞道出口」的批評，部分中國貨品在越南僅經過少量加工便貼上「越南製造」標籤，進而出口至美國以規避高關稅。雖然越南已展開打擊非法轉運的行動，但美國進口及中國出口至越南的數字仍持續創新高。

越南過去曾多次承諾擴大美國進口及降低非關稅障礙，並在近期宣布計畫採購美國飛機，以及簽署多項非約束性協議，包括農產品與能源採購。不過，消息人士指出，美方談判代表希望越南能提出實質合約，而非僅止於「意向書」。