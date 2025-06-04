美上月啟動航空零組件國安調查 業界憂危及飛安、籲再協商
鉅亨網編譯王貞懿
據《路透》報導，代表美國和全球主要航太公司的組織周二 (3 日) 警告，對進口商用飛機、噴射引擎和零件課徵新關稅，可能危及飛航安全和供應鏈。
美國商務部 5 月 1 日啟動第 232 條款調查，該調查可能替對進口飛機、引擎和零件課徵更高關稅提供依據。此調查與近期美國國際貿易法院阻擋的全面性關稅不同，第 232 條款是基於國家安全考量，針對特定產業課稅，目前未受到法律挑戰影響。
代表波音 (BA-US)、空中巴士、雷神科技 (RTX-US)、奇異航太公司 (GE Aerospace)(GE-US) 和數百家其他公司的美國航空太空工業協會 (AIA) 表示，盼美國商務部將公眾意見徵詢期再延長 90 天，並在至少 180 天內不課徵新關稅。
AIA 呼籲政府在實施任何第 232 條款關稅前，應與業界進一步協商，以確保政策能準確反映國安考量，同時避免危及供應鏈和飛航安全。
此期間，航空公司和飛機製造商一直在遊說川普政府恢復 1979 年《民用航空器協議》下的免關稅制度。美國航太業在該協議下享有每年 750 億美元的貿易順差。
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