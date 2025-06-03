search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


美股

OECD下調今、明年全球經濟成長預測 川普政府關稅戰衝擊顯著

鉅亨網編譯段智恆


經濟合作暨發展組織 (OECD) 周二 (3 日) 發布最新經濟展望報告，指出由於川普政府貿易戰持續擾動全球市場，全球經濟成長正比幾個月前預期更為疲弱，並下修對 2025 與 2026 年的成長預測。

cover image of news article
OECD下調今、明年全球經濟成長預測 川普政府關稅戰衝擊顯著(圖：REUTERS/TPG)

全球經濟展望調降

OECD 預估，全球經濟成長率將從去年的 3.3% 放緩至 2025 與 2026 年的 2.9%，較 3 月預測的 3.1% 與 3.0% 均有所下修。報告指出，如果保護主義進一步升高，可能會加劇通膨壓力、干擾供應鏈並衝擊金融市場，令全球經濟成長前景雪上加霜。

OECD 秘書長柯曼 (Mathias Cormann) 表示：「如果各國貿易壁壘持續增加或政策不確定性延長，將進一步降低全球成長前景，並可能推升課徵關稅國家的通膨壓力。」他同時指出，若美國對所有國家的雙邊關稅在現行水準上再提高 10 個百分點，全球產出將在兩年內減少約 0.3%。

柯曼呼籲各國透過「建設性對話」來化解當前的貿易緊張局勢。

美國成長大幅下修

報告指出，美國總統川普自 2017 年上任以來接連宣布對多國加徵關稅，已令金融市場動盪不安，並加劇全球經濟不確定性，迫使他撤回部分初步政策。雖然上個月美中達成臨時協議暫時降低部分關稅，川普對歐盟課徵的 50% 關稅也延後至 7 月 9 日實施，但整體貿易緊張局勢依舊嚴峻。

OECD 預估，美國今年經濟成長率僅 1.6%，明年為 1.5%，較 3 月預估的 2.2% 與 1.6% 大幅下修。OECD 指出，高關稅雖可能激勵部分美國本土製造業，但同時也會墊高進口價格，壓縮消費者的購買力，並因政策不確定性而抑制企業投資。

此外，OECD 警告，美國稅收雖因關稅增加而短期內略有成長，但仍不足以彌補 2017 年減稅與新增稅收減免，以及經濟成長減弱對稅收的負面影響。報告預估，到 2026 年，美國財政赤字將達國內生產毛額 (GDP) 的 8%，成為非戰時已開發國家中最高水準之一。

中國與歐元區展望穩健

OECD 指出，中國雖非成員國，但美國加徵關稅對中國經濟的衝擊，部分可透過政府補貼與擴大社會福利支出來抵銷。該組織預測中國今年經濟成長 4.7%，2026 年 4.3%，與先前預測變化不大。

對於歐元區，OECD 維持 3 月預估不變，今年成長率為 1.0%，明年 1.2%，主要受惠於就業市場持穩與利率下調。此外，德國擴大公共支出將在 2026 年提振經濟動能。

報告同時指出，關稅所帶來的通膨壓力，將使美國聯準會 (Fed) 今年暫停降息，並於 2026 年底將聯邦資金利率降至 3.25% 至 3.5% 區間。

文章標籤

OECD全球經濟展望川普關稅政策貿易戰供應鏈通膨壓力財政赤字歐元區美國中國經濟

相關行情

台股首頁我要存股
歐元/美元1.1384-0.48%

延伸閱讀



Empty