鉅亨網編譯段智恆 2025-06-03 21:30

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經濟合作暨發展組織 (OECD) 周二 (3 日) 發布最新經濟展望報告，指出由於川普政府貿易戰持續擾動全球市場，全球經濟成長正比幾個月前預期更為疲弱，並下修對 2025 與 2026 年的成長預測。

OECD下調今、明年全球經濟成長預測 川普政府關稅戰衝擊顯著(圖：REUTERS/TPG)

全球經濟展望調降

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OECD 預估，全球經濟成長率將從去年的 3.3% 放緩至 2025 與 2026 年的 2.9%，較 3 月預測的 3.1% 與 3.0% 均有所下修。報告指出，如果保護主義進一步升高，可能會加劇通膨壓力、干擾供應鏈並衝擊金融市場，令全球經濟成長前景雪上加霜。

OECD 秘書長柯曼 (Mathias Cormann) 表示：「如果各國貿易壁壘持續增加或政策不確定性延長，將進一步降低全球成長前景，並可能推升課徵關稅國家的通膨壓力。」他同時指出，若美國對所有國家的雙邊關稅在現行水準上再提高 10 個百分點，全球產出將在兩年內減少約 0.3%。

柯曼呼籲各國透過「建設性對話」來化解當前的貿易緊張局勢。

美國成長大幅下修

報告指出，美國總統川普自 2017 年上任以來接連宣布對多國加徵關稅，已令金融市場動盪不安，並加劇全球經濟不確定性，迫使他撤回部分初步政策。雖然上個月美中達成臨時協議暫時降低部分關稅，川普對歐盟課徵的 50% 關稅也延後至 7 月 9 日實施，但整體貿易緊張局勢依舊嚴峻。

OECD 預估，美國今年經濟成長率僅 1.6%，明年為 1.5%，較 3 月預估的 2.2% 與 1.6% 大幅下修。OECD 指出，高關稅雖可能激勵部分美國本土製造業，但同時也會墊高進口價格，壓縮消費者的購買力，並因政策不確定性而抑制企業投資。

此外，OECD 警告，美國稅收雖因關稅增加而短期內略有成長，但仍不足以彌補 2017 年減稅與新增稅收減免，以及經濟成長減弱對稅收的負面影響。報告預估，到 2026 年，美國財政赤字將達國內生產毛額 (GDP) 的 8%，成為非戰時已開發國家中最高水準之一。

中國與歐元區展望穩健

OECD 指出，中國雖非成員國，但美國加徵關稅對中國經濟的衝擊，部分可透過政府補貼與擴大社會福利支出來抵銷。該組織預測中國今年經濟成長 4.7%，2026 年 4.3%，與先前預測變化不大。

對於歐元區，OECD 維持 3 月預估不變，今年成長率為 1.0%，明年 1.2%，主要受惠於就業市場持穩與利率下調。此外，德國擴大公共支出將在 2026 年提振經濟動能。