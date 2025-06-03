鉅亨網編輯林羿君 2025-06-03 09:40

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「5 月賣出，離開市場」(Sell in May and go away) 這句華爾街老話，今年似乎行不通了。儘管 4 月因川普關稅引發市場震盪，美股在 5 月迅速反彈，讓不少投資人感到意外。而在技術面上，一系列積極訊號正在顯示，這一輪上漲可望持續整個夏季。

揮別五窮六絕？美股關鍵技術指標亮了 可望一路漲到夏季 。(圖:shutterstock)

LPL 金融公司技術策略師 Adam Turnquist 指出，股票市場反彈的廣度是此次上漲是否可持續的關鍵指標之一。從技術角度來看，這一輪反彈已經遠超短期「熊市反彈」的標準。

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標普 500 指數的漲跌線 (Advance-Decline Line) 是衡量上漲與下跌股票比例的廣泛指標，在 5 月重新攀升至歷史高位，而此前在 4 月曾短暫跌至自 1 月以來的最低點。

Turnquist 表示：「這是眾多技術訊號中最有說服力的一個，它表明當前的上漲更可能是健康的牛市行情，而非曇花一現的反彈。」

市場廣度 (breadth) 是評估市場健康程度的關鍵指標之一，通常指的是上漲股票的數量是否足夠多、是否分佈在多個產業。在 2023 年初，市場上漲主要依賴少數幾檔大型科技股，導致市場廣度表現不佳。然而，這一情況在 2024 年發生了明顯轉變。

科技股強勢回歸 上漲比率從 10% 暴增至 88%

根據 Turnquist 的數據，目前有 60% 的標普 500 成分股處於上升趨勢，這一比例甚至高於標普 500 創下收盤新高的 2 月 19 日。而在 4 月 8 日，這一比例還不足 30%。

科技股的表現特別亮眼。在 5 月初，處於上升趨勢的科技股比率不足 10%，但到上週，這一比率已飆升至 88%。鑑於科技類股占標普 500 總市值的三成以上，其強勢回歸對市場整體走勢意義重大。

另一個罕見的多頭指標「ZBT」 (Zweig Breadth Thrust) 也在 4 月底亮起，進一步印證了市場反彈的可持續性。 ZBT 是一種強烈的看漲訊號，其出現通常預示市場已從深度回調中恢復。

自那以來，市場廣度持續改善。 5 月結束時，標普 500 的 11 個類股中有 10 個上漲，科技類股也幾乎完全收復了年初以來的跌幅。

市場樂觀情緒並不僅限於美國。RBC 財富管理技術策略師 Robert Sluymer 表示，德國 DAX 指數和加拿大 TSX 指數在 5 月創下週期新高，這顯示全球股票市場的參與度也在同步提升。

他認為，這種現象通常不會出現在「熊市反彈」中，而是更傾向於多頭市場的持續。他預測，未來一到兩個月市場仍有上漲空間，直到進入明顯的超買區域，屆時可能會出現新的盤整期。

儘管當前技術面普遍出現利多，投資人仍需保持警覺。 Sluymer 提醒，目前美國小型股的參與度仍相對較低，這項弱點需要密切關注。