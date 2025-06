揮別五窮六絕？美股關鍵技術指標亮了 可望一路漲到夏季 

「5 月賣出,離開市場」(Sell in May and go away) 這句華爾街老話,今年似乎行不通了。儘管 4 月因川普關稅引發市場震盪,美股在 5 月迅速反彈,讓不少投資人感到意外。而在技術面上,一系列積極訊號正在顯示,這一輪上漲可望持續整個夏季。