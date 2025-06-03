摩根大通：停滯性通膨隱憂浮現 投資人應關注五大美股風險

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-03 01:40

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儘管 5 月美股表現強勁，標普 500 指數創下自 2023 年 11 月以來最佳單月表現，但摩根大通 (JPM-US) 警告，美中貿易緊張局勢升溫、消費者信心疲軟，以及圍繞著停滯性通膨風險的討論增加，可能讓股市的漲勢在夏季放緩。該行並點出投資人應留意的五大股市逆風因素。

摩根大通報告稱股市漲勢可能在夏季放緩，並點出投資人應留意的五大股市風險。(圖:Reuters/TPG)

據《商業內幕》報導，由 Mislav Matejka 領導的摩根大通股票策略師們在周一 (2 日) 的一份報告中寫道：「在近期股市的反彈後，我們認為接下來將出現較為疲軟的走勢，可能類似停滯性通膨的情況，與此同時，貿易談判將持續進行。」

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摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）最近也示警停滯性通膨的風險。經濟學家表示，停滯性通膨可能比單純的經濟衰退更為嚴重，因為這種經濟停滞與高通膨並存的情況，會讓聯準會 (Fed) 決策官員陷入兩難：若降息刺激經濟成長，可能加劇通膨問題；若維持高利率抑制通膨，又會進一步拖累經濟。

阿波羅首席經濟學家 Torsten Sløk 也認為，停滯性通膨的基礎已經奠定。

摩根大通點出了五大投資人應該留意的股市逆風：

一、軟數據與硬數據之間的落差

雖然最近的通膨數據開始下降至接近聯準會 2% 的目標，但消費者信心疲軟，顯示「硬數據」（已發生的經濟指標，如通膨率、GDP）與「軟數據」（反映預期和情緒的指標，如消費者信心、企業景氣調查）之間存在差異。

許多華爾街人士也懷疑通膨降溫是否是一個持久趨勢。他們擔心隨著關稅政策對經濟的影響更全面顯現，通膨可能在今年下半年回升。

摩根大通則認為，在消費者和企業於年初提前採購後，軟性數據有進一步惡化的空間。

二、債券殖利率可能回升

通膨擔憂加劇，加上赤字不斷擴大，可能推升債券殖利率並阻礙股市漲勢。穆迪（Moody‘s）調降美國債務評級，以及預計將使赤字增加數兆美元的川普稅收法案，已導致債券殖利率在近幾周大幅飆升。同時對財政赤字擔憂也可能導致美元走弱。

10 年期美國公債殖利率目前約為 4.4%，較近期高點回落，但摩根大通認為由於通膨壓力，殖利率可能再次上升。

三、獲利預估下修

摩根大通表示，展望未來，華爾街對每股盈餘（EPS）成長的普遍預期似乎過於樂觀。目前市場共識估今年 EPS 將成長 10%，明年成長 14%。摩根大通預計，EPS 的負面修正將會出現，更高的原物料成本和利息成本可能侵蝕獲利率。從歷史上看，標普 500 指數的盈利成長需要超過 2% 的 GDP 增長，這在停滯性通膨時期是不太可能實現的。

美國 GDP 成長率與企業獲利率、標普 500 每股盈餘成長率之間的歷史關聯性。(圖：《商業內幕》截自摩根大通報告)

四、美股估值仍然昂貴

標普 500 指數的預期本益比為 22 倍，估值偏高，考慮到通膨和關稅擔憂，長期而言可能不可持續。

由於關稅擔憂擾亂了標普 500 指數，國際股票成為市場的亮點，摩根大通認為國際市場的強勢可能會持續下去。

摩根大通的報告寫道：「若市場再次陷入疲軟，美國在避險時期的表現通常會比其他地區更好，但這一次，科技股和美元可能不再是『安全』的避風港。」

五、美國家庭持股創紀錄新高

散戶投資人最近大舉進入市場逢低買進，但散戶熱情可能是股市的反向指標。目前美國家庭的股票持有比例接近總資產的 30%，高於 2000 年網路泡沫破滅前的高峰。