【Joe’s華爾街脈動】貿易緊張局勢加劇與關稅威脅下，股市仍上漲
Joe Lu
投資者應對加劇的美中摩擦與利率不確定性，焦點轉向關鍵就業數據及聯準會訊號
Joe 盧, CFA 2025 年 6 月 2 日 美東時間
重點摘要
- 美股收高，展現韌性，投資者大致消除了因美中貿易緊張局勢升級和新關稅聲明引發的初期擔憂，惟經濟訊號仍顯複雜。
- 主要大型股指數，特別是那斯達克綜合指數，自早盤低點回升並收於正值，即便小型股和半導體指數持續疲弱且趨勢評估為負面。
- 美國頂尖企業的表現各異，Meta (Meta Platforms Inc.)等公司實現強勁上漲且趨勢有所改善，而 Alphabet (Alphabet Inc.)和特斯拉 (Tesla Inc.) 等其他公司則面臨不利因素且趨勢轉為負面。
- 經濟評估指出通貨膨脹壓力上升，以及對企業獲利和投資存續期間的持續擔憂，這使得關鍵勞動數據發布前的展望更趨複雜。
- 類股趨勢呈現分歧，通訊服務和公用事業類股表現強勁，而醫療保健和能源類股則維持深度負面展望，反映在廣泛不確定性下投資者的選擇性情緒。
- 國際市場展現局部強勁的正面動能，尤其在歐洲、英國和日本，儘管美國貿易摩擦再起，對全球經濟成長構成潛在風險。
- 黃金等避險資產上漲，原油因地緣政治擔憂而飆升，比特幣則暫停近期漲勢；美國公債價格下跌，殖利率隨之上升。
市場概覽
美股週一收高，儘管早盤受貿易緊張局勢升級而承壓，但整體仍展現韌性。主要指數回升，反應投資者大致已消除對美國新關稅威脅及美中摩擦加劇的擔憂。此番反彈顯示市場對關稅言論已逐漸適應，或「逢低買入」的情緒持續存在。
本週焦點轉向即將公布的美國就業數據與聯準會主席鮑爾的談話。聯準會理事華勒針對關稅可能帶動通膨的評論，以及聯準會可能「看穿」暫時性效應的觀點，凸顯了內部政策的辯論。儘管近期的通膨數據溫和，但關稅效應仍具不確定，尤其在第二季標普 500 指數成分股獲利預期下調幅度高於平均的情況。
週一公布的 ISM 製造業指數顯示持續萎縮，進口大幅下降，與擴張性的標普全球採購經理人指數 (S&P Global PMI) 形成對比。在貿易戰風險評估下，美元走弱，黃金則上漲。儘管有外交斡旋，貿易前景依然不明朗，不過目前市場對關稅消息的敏感度較低。
整體市場指數
美國整體市場指數從早盤因貿易緊張引發的賣壓中回升，大多收高。那斯達克綜合指數領漲 (+0.79%)，其趨勢改善至正向。標普 500 指數上漲 (+0.56%)，其中性趨勢較上週有所改善。道瓊工業平均指數上揚 (+0.20%)，但其趨勢轉弱至中性。相較之下，羅素 2000 指数和費城半導體指數的趨勢則維持或轉為負面，顯示潛在的脆弱性。
此種韌性，尤其在那斯達克市場，意味著投資者可能低估了關稅的短期衝擊，轉而著眼於大型科技股。然而，小型股和半導體類股的負面趨勢則透露出集中的疲弱現象。在關鍵就業數據和聯準會訊息即將發布之際，市場能否維持當前的韌性，將是觀察後續走勢的關鍵。(全文未完)
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
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