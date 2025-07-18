鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-18 14:20

‌



摩根士丹利首席美國股票策略師 Mike Wilson 不久前還是華爾街最堅定的看跌者之一，他表示，他認為股市牛市正在形成。但首先，標普 500 指數可能要承受衝擊。

華爾街知名空頭轉多：美股本季或跌10% 但「絕對」是抄底良機！(圖:shutterstock)

Wilson 預計，隨著川普貿易政策的影響反映在企業資產負債表上，本季美國股市將下跌 5% 至 10%。他認為，第三季「可能是風險集中的一季」，因為關稅的影響可能開始體現在產品銷售成本中。儘管如此，他堅信這一下跌將是短暫的，並會為投資者提供一個極具吸引力的入入點。

‌



Wilson 特別指出，任何回調都將「時間短、幅度淺」，而且他「絕對會」在回調時買入。

Wilson 曾是華爾街最堅定的空頭之一，但在市場波動期間，他卻是少數對美股保持樂觀的華爾街預測人士。

他將目前的情勢描述為「這就是新一輪牛市初期的樣子」。他補充稱，這個牛市的爆發力很強，不會給人太多入場機會，並且其變化速度超出預期，正在加速。

儘管白宮貿易計畫的不確定性可能導致短期下跌，Wilson 仍預計市場將繼續上漲。他指出，市場已於 4 月觸底，從變化速度來看，所有關注的指標都已大幅回升，向好程度甚至讓他本人都感到意外。

標普 500 指數周四 (17 日) 已再創歷史新高，在短短幾個月內就增加了約 11.5 兆美元的市值。值得一提的是，在 4 月初川普對全球貿易夥伴加徵全面關稅後，該指數一度瀕臨熊市，但在一周後，川普決定暫停關稅，點燃了這波最新的市場熱情。

Wilson 認為，推動這波牛市，並最終驅動股市上漲的核心動力，將是企業盈利增長的預期改善。