〈台積電股東會〉全世界AI客戶都與台積電合作 魏哲家：多買股票不會錯

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2025-06-03 11:45

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針對 AI 產業的發展趨勢，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 董事長魏哲家指出，AI 由軟體與硬體共同構成，無論是 ChatGPT 還是 DeepSeek 等大型語言模型 (LLM)，最終都需仰賴台積電的晶片來提供運算，並重申全世界只要做 AI 的客戶，都正與台積電合作，我們的技術與生產能力都是全球第一，客戶也對我們高度信任，最後也補充只要多買我們股票就不會錯。

台積電股東會現場。(鉅亨網記者魏志豪攝)

另外，外界也關注台積電赴海外設廠是否會導致技術外流，魏哲家強調，台積電技術絕對不會外流，技術是由 1 萬名研發人員共同累積的成果，從研發出來到量產還需歷經半年至一年，過程極為複雜，並需動員數百人跨廠訓練與支援，非外界想像中容易被複製。

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魏哲家也說，台積電有信心在全世界設工廠，就有信心技術不會外流。談到美國、日本、德國與新加坡的海外設廠時，他也指出，台積電將技術複製到海外，皆維持一貫的高良率，但成本的確不一樣，也幽默比喻，在台灣與美國吃鼎泰豐成本不一樣。

至於近期人形機器人相關晶片接單情況，他透露目前訂單狀況良好，營收已開始反映，未來也會顯現在財報上。強調台積電不僅技術領先，亦積極應用 AI 等各種工具強化自身競爭力。