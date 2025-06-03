摩根士丹利：溫和經濟衰退或為美股帶來利多

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-03 07:20

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據《商業內幕》周一 (2 日) 報導，摩根士丹利首席美股策略師暨投資長威爾森 (Mike Wilson) 在最新報告中提出令人意外的觀點：溫和的經濟衰退最終可能為美股帶來利多，特別是若能促使聯準會 (Fed) 降息並重新設定企業獲利預期。

摩根士丹利認為經濟溫和衰退可能會為美股帶來利多。(圖:Reuters/TPG)

摩根士丹利認為，即使經濟真的出現衰退，這也不會是典型的經濟衰退。

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根據摩根士丹利年中展望報告，其對標普 500 指數未來 12 個月的基本預測是達到 6,500 點，漲幅約為 10%。

在美中貿易緊張關係略有緩解後，大摩表示，經濟衰退的機率已較今年稍早時期降低，若經濟從關稅波動中反彈的速度超出預期，標普 500 指數的樂觀預測是在明年此時達到 7,200 點，較目前水準上漲 22%。

不過，它也提出另一種可能的情境，即股市可能會先經歷一波溫和衰退，然後再重回上漲軌道。

大摩認為，若真的發生衰退，最可能出現在今年夏秋兩季，形式類似 4 月時的股市拋售潮。儘管這種情境的漲幅不如完全沒有衰退那樣樂觀，但仍認為標普 500 指數在未來 12 個月攀上 6,000 點以上不成問題。

威爾森寫道：「考慮到我們已經經歷的滾動式衰退，以及過去幾年私人經濟的成長放緩，我們相信每股盈餘 (EPS) 的下滑程度會比過去衰退時期更為溫和。」

企業可能會繼續受到關稅不確定性的困擾，並在未來幾個月內啟動「勞動成本槓桿」，也就是裁員，這是美國企業界在過去三年中一直試圖避免的做法。若聯準會專注於抑制關稅相關的通膨，過晚才開始降息，上述情況可能會加劇。

威爾森表示，經濟衰退將迫使聯準會降息，以緩解高失業率並刺激經濟。摩根士丹利經濟學家目前預測 2026 年總共將降息七次，這將對股市帶來提振。

他預測，企業每股盈餘成長將在 2026 年初跌至溫和負值的低點，但隨後就會強勁反彈。反彈的主要推動力將來自那些受到政府支出排擠效應和高利率衝擊最深的週期性利率敏感類股（例如銀行、房地產）。

威爾森認為，屆時，將有望重測類似疫後時代 23 倍本益比的高點水準。