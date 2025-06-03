〈美股盤後〉貿易談判情緒樂觀標普收紅 輝達領漲那指

鉅亨網編譯陳又嘉 綜合外電 2025-06-03 05:20

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美國股市周一 (2 日) 收漲，儘管美國總統川普最新宣布將加倍提高進口鋼鋁關稅，投資人仍對美國與貿易夥伴的談判抱持樂觀情緒。

貿易談判情緒樂觀標普周一收紅(圖：Reuters/TPG)

川普於上周五晚間表示，計劃自周三起將進口鋼鋁的關稅從 25% 提高至 50%，就在幾小時前，他才指控中國違反協議。

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中國周一回應稱，川普對北京違反在日內瓦貿易談判中達成共識的指控「毫無根據」，並承諾將採取有力措施捍衛自身利益。

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 與中國國務院副總理何立峰日前在日內瓦會晤，雙方同意暫停大多數關稅 90 天後，貿易緊張情勢一度暫歇，但目前再度升溫。白宮一名高級官員周一表示，總統川普與中國國家主席習近平預計將於本周通話。

另據路透檢視的一份給談判夥伴的草擬信函，川普政府希望各國在周三前提出最佳貿易方案，以期在美方設定的五周期限內加速與多國的貿易談判。

加徵關稅的舉措恐讓川普的全球貿易戰進一步升級，也可能削弱市場因總統貿易態度轉向溫和而帶來的風險資產反彈熱情。

美國供應管理協會 (ISM) 調查顯示，5 月美國製造業連續第三個月萎縮，供應商交貨時間拉長，顯示關稅可能導致部分商品即將出現短缺。

達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 表示，考量就業市場穩定、通膨略高於目標且前景不確定，央行正在密切關注各項數據，以判斷是否以及何時需要採取行動。

根據 LSEG 數據，交易員目前預期 Fed 在年底前至少降息兩次。

投資人也將關注周五即將公布的非農就業報告，以評估在關稅變數下美國勞動市場的強勁程度。

美股周一 (2 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 35.41 點，或 0.084%，收 42,305.48 點。

那斯達克指數上漲 128.85 點，或 0.67%，收 19,242.61 點。

S&P 500 指數上漲 24.25 點，或 0.41%，收 5,935.94 點。

費城半導體指數上漲 74.72 點，或 1.57%，收 4,832.78 點。

NYSE FANG + 指數上漲 153.92 點，或 1.11%，收 13,960.17 點。

輝達領漲科技板塊。(圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 科技五天王幾乎全收紅。Meta (META-US) 躍升 3.62%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.42；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.58%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.35%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.80%。

台股 ADR 全收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.79%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.53%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.38%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.33%。

企業新聞

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 旗下腦科技新創 Neuralink 周一宣布完成 6.5 億美元融資，新資金將用於擴大患者服務範圍，並開發深化生物與人工智慧 (AI) 連結的新裝置。

馬斯克另一 AI 新創公司 xAI 正尋求在一輪 3 億美元的股票出售交易中，將公司估值拉高至 1,130 億美元。這筆交易將允許 xAI 員工向投資人出售持股，後續預料還會有新一輪更大規模融資計畫，屆時 xAI 將對外投資人釋出新股。

經濟數據

ISM 5 月製造業指數 48.5，市場預期 49.5

標普全球 5 月製造業 PMI 52.0

華爾街分析

Harris Financial Group 執行合夥人 Jamie Cox 表示，「市場將最新一輪對中國、歐盟及鋼鐵的關稅威脅與激烈言論，視為推動談判走向終點線的手段。」

Freedom Capital Markets 首席全球策略師 Jay Woods 表示，「川普與習近平的對話，對於全球兩大經濟體尋求迫切所需的明確方向至關重要。」「若雙方能釐清立場，市場可能再度展開一波漲勢，並討論創下歷史新高的可能性；但如果這場你來我往的僵局持續，市場波動恐將延續。」

美國銀行資產管理公司資深投資策略師 Rob Haworth 表示，在川普政府的關稅政策出現更多進展前，股市可能會陷在特定交易區間。「市場目前有些受限在某個交易區間，上端反映樂觀情境──關稅不會大幅上升，也許不需要大規模回流產能；而下端則是悲觀情境──高關稅來襲、外國商品需大量回流，或必須進行大量替代。」他補充道，若是悲觀情境實現，市場可能「回到 4 月的低點」。