鉅亨網編譯段智恆 2025-06-02 21:40

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美國鋁和鋼鐵期貨價格周一 (2 日) 大漲，原因是美國總統川普宣布本周將把兩者的進口關稅翻倍，提高至 50%。

川普關稅翻倍引爆市場 美國鋁價暴漲逾五成(圖：REUTERS/TPG)

根據紐約商品交易所 (Comex) 資料，美國中西部市場的鋁價格期貨合約暴漲 54%，創下至少自 2013 年以來的最高水準，顯示美國製造業者未來將面臨更高的原料成本。

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鋁被廣泛應用於啤酒罐、引擎零件及窗框等產品，目前美國中西部市場鋁溢價已達每磅 58 美分，折合每公噸約 1,280 美元，比倫敦基準價高出許多，意味著美國買家恐怕要比國際競爭對手多付約 50% 的費用才能取得原料。

川普政府表示，此舉將保護美國本土鋁廠與鋼廠的利潤空間，並促使業者投資新產能。川普上周五宣布調高關稅後，美國鋼鐵與鋁製造商的股價於盤後交易中應聲大漲。不過，建築業者警告，鋼鋁關稅已從先前的 10% 漲到 25%，如今又調升至 50%，恐將使建築關鍵材料的成本進一步攀高。

Comex 鋼鐵期貨價格美國當地時間周一早上上漲超過 8%，雖然市場流動性較低，但這些期貨價格的波動顯示，鋁市場將首當其衝承受關稅壓力。根據摩根士丹利數據，美國市場的鋁超過八成仰賴進口，相較之下，美國鋼材的進口比例僅約兩成。

花旗集團分析師在電子郵件報告中指出：「我們預期價格將持續上漲，因為美國本土供應量不足。」尤其對鋁市場而言，關稅至今大多只是增加消費者負擔，成為一種「消費稅」。