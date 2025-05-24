甲骨文傳豪砸400億美元買輝達晶片 助OpenAI建AI超級資料中心

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-24 03:30

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根據英國《金融時報》(FT) 周五 (23 日) 報導，美國科技巨頭甲骨文 (ORCL-US) 計劃斥資約 400 億美元購買輝達 (NVDA-US) 最新人工智慧 (AI) 晶片 GB200，協助 OpenAI 建設位於德州阿比林市 (Abilene) 的超大型 AI 資料中心。該專案為 OpenAI 與軟銀主導的「Stargate」計畫首站，預計完工後將成為全球最大規模之一，所需電力達 1.2GW。

知情人士透露，甲骨文將採購約 40 萬枚輝達超級晶片，並把運算能力租賃給 OpenAI。這座資料中心由 Crusoe 與 Blue Owl Capital 持有，總資金規模達 150 億美元，包含摩根大通 (JPM-US) 提供的 96 億美元貸款與股東注資的 50 億美元。甲骨文已簽署 15 年租賃協議，資料中心預定 2026 年中全面啟用。

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脫離微軟依賴 OpenAI 轉向甲骨文合作

此次合作象徵 OpenAI 逐步擺脫對微軟 (MSFT-US) 的高度依賴。OpenAI 先前幾乎完全依賴微軟 Azure 雲端資源，而微軟對 OpenAI 的近 140 億美元投資中，大多數為雲端服務抵扣。雙方於今年初結束獨家合作關係，因 OpenAI 表示其運算需求已遠超微軟供應能力。

資料中心啟用後，將成為 OpenAI 未來 AI 模型訓練與部署的核心平台，並有望與馬斯克在田納西州建構的「Colossus」AI 超級集群競爭。馬斯克近日稱下一階段的 Colossus 將是首個達 1GW 規模的 AI 訓練設施。

Stargate 瞄準 5,000 億美元規模 海外擴張同步進行

Stargate 計畫目前已獲得 OpenAI 與軟銀各 18 億美元承諾資金，甲骨文與阿布達比主權基金 MGX 則各出資 70 億美元，四方將共同持股，其中 OpenAI 與軟銀為主要股東。