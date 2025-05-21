〈美股早盤〉主要指數開低 川普稅改引發財政赤字疑慮

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-21 21:41

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美股主要指數周三 (21 日) 開低震盪，道瓊一度下挫逾 300 點，投資人持續關注總統川普主導的稅改法案與新一輪預算辯論進展，並擔憂日益膨脹的財政赤字恐推升美債殖利率，進而衝擊市場對美國資產的避險信心。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 360 點或近 0.9%，那斯達克綜合指數跌近 110 點或近 0.6%，標普 500 指數跌近 0.6%，費城半導體指數跌近 0.3%。

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美國公債殖利率攀升引發投資人對財政赤字的疑慮，美股開盤前主要指數期貨下挫，市場情緒轉趨謹慎。與此同時，美元走弱、油價走高，而 30 年期美債殖利率持續維持在 5% 以上的高檔水準，顯示市場對美國財政前景與地緣風險的雙重不安。

標普 500 指數期貨下跌 0.5%，歐洲主要股市也同步走低。《CNN》報導指出，以色列可能正準備對伊朗核設施發動攻擊，帶動國際油價上漲約 1.5%。不過報導也強調，目前尚無明確跡象顯示以色列政府已做出最終決策。近期油價波動劇烈，主因是美伊核協議談判進展消息反覆，使市場對原油供給前景抱持觀望態度。

另一方面，美國共和黨國會領袖傳出已就川普總統的經濟法案中關鍵的州與地方稅 (SALT) 扣除上限達成協議，激勵投資人對稅改過關的期待。不過，市場同時也擔憂赤字與債務水準的升高恐使利率持續攀升，削弱風險資產表現。

市場對公債供需平衡的憂慮加劇，使殖利率曲線呈現明顯陡升。美國 10 年期公債殖利率上升 6 個基點，來到 4.54%；英國 10 年期公債殖利率則上升 7 個基點，達 4.77%。高盛資產管理公司多元固定收益主管 Lindsay Rosner 向《彭博》表示：「殖利率方向非常明確地在往上走，核心問題在於全球財政體質正受到質疑，並不只是美國的問題。」

企業面消息方面，美國零售商目標百貨 (Target)(TGT-US) 預先公布業績展望不佳，股價盤前重挫 3.7%。執行長 Brian Cornell 指出，消費者對非必需性商品的支出趨緩，加上關稅不確定性與整體消費信心疲弱，影響公司銷售表現。服飾品牌 VF Corp.(VFC-US) 也因預期虧損大於市場預期，盤前股價下跌。

儘管短期市場波動加劇，摩根士丹利策略師仍調高對美股與美債的展望，預期美國將在利率下降的支撐下帶動企業盈餘成長。他們預估標普 500 指數將在 2026 年第二季達到 6,500 點，並預測美元將因經濟成長優勢消退而持續走弱。西太平洋銀行 (Westpac) 外匯策略主管 Franulovich 表示：「美元已不再是無庸置疑的避險儲備資產。」

截至台北時間周三（21 日）21 時許：

焦點個股：

Wolfspeed(WOLF-US) 早盤股價下跌 69.6%，至每股 0.9501 美元

美股半導體開發製造商 Wolfspeed 盤前跌超 60%，報告已準備申請破產。根據《華爾街日報》(WSJ)，該公司正準備在未來幾周內申請破產。債權人提出的若干份債務重整建議已經獲得批准。

台積電 ADR(TSM-US) 早盤股價下跌 0.38%，至每股 192.72 美元

「女股神」伍德的方舟投資管理公司周二繼續買入台積電 (2330-TW)ADR，透過旗艦基金 ARKK 購買 27,099 股，透過 ARKW 購買 1,6172 股，按收盤價計算價值約 840 萬美元。此前周一，伍德的基金購買價值約 3,827 萬美元，買入規模為近一年來最大，顯示自去年第三季以來以減持為主的操作策略發生轉變。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 0.13%，至每股 344.27 美元

特斯拉執行長馬斯克周二受訪時表示，特斯拉計劃於今年 6 月份在美國德州奧斯汀的總部附近推出自動駕駛計程車服務此外，他表示不排除將旗下電動車公司特斯拉和人工智慧新創公司 xAI 合併的可能性。他說：「這並非不可能，但顯然需要特斯拉股東的支持。」

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

摩根士丹利將美國股票評級上調至「增持」，預計標普 500 指數將在 2026 年第二季升至 6,500 點。該行預計美國未來的政策議程將更為寬鬆，而 Fed 將在 2026 年實施七次降息。