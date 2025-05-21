摩根大通也搶國安人才！華爾街打造「企業版白宮戰情室」
鉅亨網編譯段智恆
美國最大銀行摩根大通 (JPM-US) 周三 (21 日) 宣布成立全新單位「地緣政治中心」(Center for Geopolitics)，協助企業客戶應對全球政治風險。該單位被外界形容為「企業版戰情中心」，旨在提供戰略觀點與情勢預測，協助企業因應日益複雜的國際局勢。執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 警告，當前的地緣局勢是他職涯以來最嚴峻、最複雜的風險。
新設中心首波研究報告聚焦俄烏戰爭、中東情勢與全球軍備重整，未來將每季發布新報告，涵蓋民粹主義、人工智慧 (AI) 等熱門議題，並透過舉辦企業活動與高層對話，提供分析與建議。
全球政經風險高度交錯 成企業重要變數
摩根大通副董事長雪爾 (Peter Scher) 主導籌設此中心，他延攬前五角大廈官員 Derek Chollet 與 Lisa Sawyer 出任核心成員。Chollet 曾擔任拜登政府國防部長辦公室主任，歷任白宮、國務院與國會要職；Sawyer 則曾任摩根大通全球政府事務部主管，後加入國防部，現重返企業界。
Chollet 受訪時表示：「無論是財星百大企業，還是中型公司，地緣政治都正影響營收與營運前景。我們希望幫助客戶釐清當前紛亂局勢，提供宏觀思維架構與實用分析。」
戴蒙：當前局勢為二戰以來最危險時刻
自 2022 年俄羅斯入侵烏克蘭以來，戴蒙便不斷提醒投資人與客戶注意地緣政治風險。他在本周一的投資人日上強調，當前的風險水準「非常非常非常高」。他在周三發布報告時寫道：「我們再次處於歷史的轉折點 (hinge point)。」
戴蒙指出，後疫情時代全球秩序充滿矛盾，包括全球競爭與高度互聯並存、技術迅速變革、經濟波動、地區衝突與民主制度面臨壓力。他直言：「我們當前最大的風險，就是地緣政治風險。」
金融業爭搶國安人才 投銀重兵部署政策智庫
摩根大通並非唯一部署地緣政治專業團隊的金融機構。報導指出，華爾街各大銀行近年來積極延攬退役將領、外交官與白宮幕僚。花旗 (C-US) 本月稍早就聘請前川普政府貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 為高階顧問。摩根大通則早在去年便延攬前美軍參謀首長聯席會議主席密利 (Mark Milley) 為資深顧問。
摩根大通新發布的報告內容涵蓋各地風險情境。例如〈新中東棋局〉分析美國可能採取的「外交三重奏」，並提出三個關鍵變局與多種預測結果；〈俄烏戰爭終局與歐洲未來〉則提出四種情境，從最樂觀到最悲觀皆有考量。
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