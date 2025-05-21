摩根大通也搶國安人才！華爾街打造「企業版白宮戰情室」

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-21 19:46

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美國最大銀行摩根大通 (JPM-US) 周三 (21 日) 宣布成立全新單位「地緣政治中心」(Center for Geopolitics)，協助企業客戶應對全球政治風險。該單位被外界形容為「企業版戰情中心」，旨在提供戰略觀點與情勢預測，協助企業因應日益複雜的國際局勢。執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 警告，當前的地緣局勢是他職涯以來最嚴峻、最複雜的風險。

新設中心首波研究報告聚焦俄烏戰爭、中東情勢與全球軍備重整，未來將每季發布新報告，涵蓋民粹主義、人工智慧 (AI) 等熱門議題，並透過舉辦企業活動與高層對話，提供分析與建議。

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全球政經風險高度交錯 成企業重要變數

摩根大通副董事長雪爾 (Peter Scher) 主導籌設此中心，他延攬前五角大廈官員 Derek Chollet 與 Lisa Sawyer 出任核心成員。Chollet 曾擔任拜登政府國防部長辦公室主任，歷任白宮、國務院與國會要職；Sawyer 則曾任摩根大通全球政府事務部主管，後加入國防部，現重返企業界。

Chollet 受訪時表示：「無論是財星百大企業，還是中型公司，地緣政治都正影響營收與營運前景。我們希望幫助客戶釐清當前紛亂局勢，提供宏觀思維架構與實用分析。」

戴蒙：當前局勢為二戰以來最危險時刻

自 2022 年俄羅斯入侵烏克蘭以來，戴蒙便不斷提醒投資人與客戶注意地緣政治風險。他在本周一的投資人日上強調，當前的風險水準「非常非常非常高」。他在周三發布報告時寫道：「我們再次處於歷史的轉折點 (hinge point)。」

戴蒙指出，後疫情時代全球秩序充滿矛盾，包括全球競爭與高度互聯並存、技術迅速變革、經濟波動、地區衝突與民主制度面臨壓力。他直言：「我們當前最大的風險，就是地緣政治風險。」

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