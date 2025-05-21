日銀聽證曝市場分歧 購債退場恐擾債市

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-21 20:06

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日銀 (日本央行 / BOJ(周三 (21 日) 結束兩日債市聽證會，與來自大型銀行、保險公司與資產管理機構的市場參與者進行溝通。多數意見分歧明顯，反映出對日銀後續縮減公債購買規模 (量化緊縮 / 縮表 / QT) 速度的看法不一，凸顯決策難度，也引發市場對長天期債券供需失衡的擔憂。

日銀已表示，將在 6 月政策會議上更新縮減購債藍圖，目前正透過與金融業者溝通，調整長達十年的量化寬鬆政策。債市近期出現波動，日本政府債券 (JGB) 殖利率飆升至多年高點，顯示退出政策並非毫無風險。

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地方銀行、壽險業傾向緩步退場

日銀指出，參與者對最終購債規模存在廣泛分歧，從每月降至零購債，到維持每月 1 至 3 兆日元不等。壽險與地區性銀行等大型債券持有機構普遍希望緩步減碼，認為市場需時間消化變化，避免利率劇烈震盪。

有資深保險與退休基金經理人反映，對於超長天期 (20 年、30 年) 殖利率近期大幅上揚感到憂慮，並希望日銀適度應對。而部分機構則指出，長端供需失衡可能具有結構性，政策工具難以有效修復。

大型銀行內部意見亦不一致

即便是日本最大型的銀行機構，內部意見也出現分歧。有些傾向加速減碼步調，以利市場早日回歸常態；但也有聲音擔心，若退場太快，恐對超長天期債市造成衝擊。與會人士建議日銀可在操作頻率與購債期限區間上更具彈性，以回應市場碎片化現象。

根據最新數據，截至 4 月底，日銀持有的長天期 JGB 規模為 576.6 兆日元，較去年 7 月日銀宣布減碼以來僅下降約 2.2%。目前日銀每季減購規模為 4,000 億日元，按現行計畫預計在 2026 年春季將月購債規模降至 2.9 兆日元。

政策調整與財政路線爭議交錯影響

這波聽證會也恰逢日本國內針對財政刺激方案的政治辯論。部分政治人物呼籲減稅以提振景氣，但首相石破茂 (Shigeru Ishiba) 本周表態反對以發行新公債為減稅資金來源。市場擔心債務擴張將進一步加劇殖利率波動，削弱政策穩定性。