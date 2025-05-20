傳黑石啟動出售Clarion計畫 私募洽購釋出市場回暖訊號

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-20 21:01

‌



根據《路透》周二 (20 日) 援引知情人士消息報導，隨著市場動盪趨緩，全球私募巨擘黑石集團 (Blackstone)(BX-US) 已啟動所屬會展公司 Clarion Events 的出售計畫。知情人士透露，這項交易案將成為近期併購市場回暖後的重要風向指標。

Clarion 專營全球貿易展覽活動，涵蓋電子、遊戲、能源、安全與國防等產業，黑石於 2017 年以 6 億英鎊 (約 8.02 億美元) 收購該公司，並在新冠疫情期間提供資金支持，協助度過實體活動全面停擺的低潮。

‌



‌



消息人士表示，黑石本月已向潛在買家發出投資說明書，吸引包括 CVC、KKR、PAI Partners 與 Ardian 等私募基金表達興趣，亞洲投資機構高瓴資本 (Hillhouse) 也對 Clarion 表現出關注，特別是其在中國以「Global Sources」品牌舉辦展覽的子業務。

其中一位知情人士透露，Clarion 的企業估值可能落在稅息折舊攤銷前盈餘 (EBITDA) 的 12 倍左右，換算總值可能達 20 億英鎊 (約 25 億美元)。《路透》去年即曾報導黑石正在為該業務尋求策略選項。

目前各方發言人，包括黑石、Clarion、及各潛在買家均拒絕評論，Clarion 方面也未即時回覆媒體詢問。

這筆交易若順利完成，將成為美國總統川普在 4 月初宣布大規模關稅政策以來，全球交易活動大幅降溫後，市場重啟的一項重要私募資產交易。知情人士指出，黑石原本等待宏觀經濟前景更明朗，尤其觀察關稅對市場流動性與資金信心的影響，如今選擇於市場回穩時機釋出 Clarion。

Clarion 近期營運表現穩健，在 2024-2025 會計年度上半年財報中指出，公司正在有效控管成本與現金流，目前現金流表現優於預期。

市場投資情緒近期明顯改善，美中雙方已就部分關稅達成暫時削減共識，歐美股市也在經歷川普關稅宣布後的大跌之後迅速反彈。

近期多筆大型交易陸續完成，包括 Prada 以 13.8 億美元收購 Versace 母公司 Capri 旗下業務、DoorDash 以 36 億美元併購 Deliveroo，以及 KKR 斥資 31 億美元買下後交易服務商 OSTTRA。