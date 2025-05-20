卡達主權基金擬十年內倍增對美年投資 擴大5千億美元承諾

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-20 20:30

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根據《路透》報導，卡達主權財富基金 (Qatar Investment Authority, QIA) 執行長索瓦迪 (Mohammed Al Sowaidi) 周二 (20 日) 表示，未來十年間，該基金計劃每年對美國的投資金額「至少加倍」，進一步擴大其對全球最大經濟體的資本配置。

索瓦迪在受訪時指出，QIA 在過去五至六年對美國的投資已有穩健基礎，而未來十年的年均投資額預期將「在部分年份達到過去的兩倍，甚至更多」。根據目前規劃，QIA 已承諾在十年間對美國經濟投資達 5,000 億美元，未來若實際年投資額倍增，總額將遠超原先承諾。

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這項投資擴張計畫緊接在美國總統川普上周對卡達進行罕見國是訪問之後宣布。此行是美國總統 23 年來首度訪問卡達首都多哈，川普此行以推動大型商業交易為主軸，強調與波斯灣地區盟友的投資合作。

川普與卡達國王塔米姆 (Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani) 共同簽署數項協議，白宮聲稱相關經濟交流總額將達至少 1.2 兆美元，其中包括一筆高達 960 億美元的卡達航空採購協議，惟未公布完整明細。

這波合作象徵雙邊關係的顯著修復。回顧 2017 年，川普政府曾支持沙烏地阿拉伯、阿聯、巴林與埃及對卡達實施貿易與外交封鎖，指控卡達資助恐怖組織等，但近年來卡達憑藉龐大資金實力與天然氣出口地位，逐漸重建其在華府的戰略地位。

QIA 為全球規模最大的主權財富基金之一，資產管理規模超過 4,750 億美元，其對美投資遍及科技、基礎建設、地產與金融等領域。索瓦迪強調，美國依然是 QIA 的投資重心，並表示將根據市場條件與戰略需求靈活調整投資布局。

市場分析認為，這次 QIA 加碼投資美國，不僅顯示資本長期看好美國市場韌性，更反映中東國家藉主權基金重塑外交關係的策略運作。