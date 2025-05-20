馬斯克稱將「大幅減少」政治捐款 重心拉回企業經營
鉅亨網編譯王貞懿
特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克周二 (20 日) 在彭博於卡達首都多哈舉辦的「卡達經濟論壇」(Qatar Economic Forum) 上表示，未來將大幅減少在政治捐款上的支出，並強調將逐步把重心拉回特斯拉與其他企業經營。
消息一出後激勵特斯拉周二盤中股價走揚，截稿前，上漲 1.19%，每股暫報 345.99 美元。今年以來該股仍下跌約 14%。
先前，他為了支持川普總統獲得第二任期，花費了超過 2.5 億美元為其助選。但當其在該經濟論壇上被問到，是否會在即將到來的選舉中繼續保持這種捐贈力道時，他表明不會。
馬斯克稱自己已經做得夠多了，但若未來發現新的理由進行政治支出，他也有可能改變主意，但現在沒有無理由這麼做。
在川普上任初期，馬斯克負責監督「政府效率部」（DOGE）的成本削減工作。但他已於 4 月時表示，將減少自己投入在 DOGE 時間，把更多心力拉回特斯拉的營運。在他參與白宮事務的期間，特斯拉的銷量和股價都出現下滑。
今年前三月，特斯拉的銷量較去年下降約 13%。不過，馬斯克對此不以為然。他表示，雖然由於自己在華府的工作讓特斯拉失去了一些自由派客戶，但也因此收穫了其他立場的支持者。
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