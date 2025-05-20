馬斯克稱將「大幅減少」政治捐款 重心拉回企業經營

先前，他為了支持川普總統獲得第二任期，花費了超過 2.5 億美元為其助選。但當其在該經濟論壇上被問到，是否會在即將到來的選舉中繼續保持這種捐贈力道時，他表明不會。

馬斯克稱自己已經做得夠多了，但若未來發現新的理由進行政治支出，他也有可能改變主意，但現在沒有無理由這麼做。



在川普上任初期，馬斯克負責監督「政府效率部」（DOGE）的成本削減工作。但他已於 4 月時表示，將減少自己投入在 DOGE 時間，把更多心力拉回特斯拉的營運。在他參與白宮事務的期間，特斯拉的銷量和股價都出現下滑。



今年前三月，特斯拉的銷量較去年下降約 13%。不過，馬斯克對此不以為然。他表示，雖然由於自己在華府的工作讓特斯拉失去了一些自由派客戶，但也因此收穫了其他立場的支持者。