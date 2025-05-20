達里歐警告：穆迪低估美債風險 真正威脅來自印鈔償債

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-20 03:00

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橋水基金 (Bridgewater Associates) 創辦人、億萬富豪達里歐 (Ray Dalio) 周一 (19 日) 警告，穆迪 (Moody’s) 調降美國主權信用評等，實際上低估了美國公債所面臨的真正風險。

他強調，信用評等機構僅關注政府是否會「違約不還錢」，卻忽略了美國政府可能透過「印鈔償債」的潛在風險，這將導致債券持有人雖然名義上收到本金與利息，但實際購買力大幅下降。

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達里歐透過社群平台 X 發文指出：「你應該知道，信用評等普遍低估了真正的信用風險，因為它們只關注政府是否會違約，但更大的風險是，負債國家可能選擇印鈔來償還債務，這會導致債券持有人承受貨幣貶值帶來的實質損失，而不是金額減少的損失。」

穆迪上周五將美國主權信用評等從最高的「Aaa」下調一級至「Aa1」，理由是聯邦政府預算赤字飆升以及債務利息負擔沉重。這一決定使穆迪成為最後一個將美國評級下調的三大信用評級機構之一。

受此消息影響，美國股市周一下挫，30 年期美國公債殖利率攀升至 4.995%，10 年期公債殖利率也升至 4.521%，反映市場對美國財政前景的憂慮加劇。

達里歐進一步強調，對於關心自身貨幣價值的投資人來說，美國國債的潛在風險「比評級機構所傳達的還要大」。他的言論引發市場關注，尤其在聯準會貨幣政策尚未明朗、美國財政赤字持續擴大之際，市場對通膨與貨幣購買力的擔憂再度升溫。

根據《路透》報導，橋水基金的資產管理規模在 2024 年大幅縮減 18%，降至約 920 億美元，遠低於 2021 年 1,500 億美元的高點。