穆迪重擊美國信評！摩根大通：高評等企業債成資金避風港

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-19 22:30

‌



穆迪於上周五將美國信用評等由最高等級下調至「Aa1」，與惠譽 (Fitch Ratings) 及標普 (S&P Global Ratings) 看齊，三大信評機構已全數將美國列入非頂級評等國家行列。穆迪指出，美國債務和赤字持續膨脹，將削弱其作為全球資本市場核心的地位，並可能推高未來的融資成本。

‌



‌



在穆迪降評之後，市場對美國信用風險的認知迅速上升，周一美國長天期公債價格下跌，殖利率大幅攀升，美股也同步走低。投資人擔心，美國赤字問題短期內難以改善，而信評調降恐進一步加深市場對美國主權債務市場的疑慮。

摩根大通策略團隊在周一發布的報告中表示，投資人正積極評估此次降評對美國公債估值的影響，包括短期與中期的市場走勢。根據摩根大通利率策略團隊的分析，短期內美債殖利率曲線面臨「熊市陡峭化」(Bearish Steepening) 風險，即短天期殖利率可能上升得比長天期更快。這一現象反映出貿易政策和貨幣政策不確定性，以及市場需求結構的長期轉變。