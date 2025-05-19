穆迪重擊美國信評！摩根大通：高評等企業債成資金避風港
鉅亨網編譯段智恆
《彭博》周一 (19 日) 報導，隨著美國主權信用評等遭穆迪 (Moody’s) 下調，摩根大通 (JPM-US) 表示，高評等企業債的吸引力正持續提升，預期將成為資金經理人資產配置的新寵。由於美國失去最後一個「AAA」頂級評等，引發市場對政府債務風險的擔憂，帶動整體債券殖利率上升，使高評等企業債的相對價值進一步凸顯。
穆迪於上周五將美國信用評等由最高等級下調至「Aa1」，與惠譽 (Fitch Ratings) 及標普 (S&P Global Ratings) 看齊，三大信評機構已全數將美國列入非頂級評等國家行列。穆迪指出，美國債務和赤字持續膨脹，將削弱其作為全球資本市場核心的地位，並可能推高未來的融資成本。
在穆迪降評之後，市場對美國信用風險的認知迅速上升，周一美國長天期公債價格下跌，殖利率大幅攀升，美股也同步走低。投資人擔心，美國赤字問題短期內難以改善，而信評調降恐進一步加深市場對美國主權債務市場的疑慮。
摩根大通策略團隊在周一發布的報告中表示，投資人正積極評估此次降評對美國公債估值的影響，包括短期與中期的市場走勢。根據摩根大通利率策略團隊的分析，短期內美債殖利率曲線面臨「熊市陡峭化」(Bearish Steepening) 風險，即短天期殖利率可能上升得比長天期更快。這一現象反映出貿易政策和貨幣政策不確定性，以及市場需求結構的長期轉變。
摩根大通指出，在當前環境下，資金將更偏好流向信用風險較低、報酬穩定的高評等企業債。由於美國公債面臨信評下調及潛在的融資成本攀升風險，高評等企業債將成為資產配置中的重要防禦性工具。投資人也將關注未來幾天美債市場的價格變動，以評估此次信評調降是否會對市場帶來持續性的結構性影響。
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