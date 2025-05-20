〈美股盤後〉30年美債殖利率飆破5%後回落 標普連六紅

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-05-20 05:05

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穆迪 (Moody"s) 下調美國主權信用評級從 AAA 下調至 Aa1 後，引發美債殖利率週一 (19 日) 飆升，美股早盤重挫，不過隨著美債殖利率自高點回落，三大指數最終止跌回穩，標普 500 指數微幅收漲，投資人選擇逢低進場。

道瓊週一收漲約 137 點，標普微升 0.09%，那指幾乎持平，費半指數下跌 0.5%。

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穆迪週末宣布將美國主權信評從「Aaa」下調至「Aa1」，為自 1919 年以來首次撤銷最高信評，並成為三大評級機構中最後一家撤銷美國「完美」評級的機構。

該機構警告，美國聯邦政府不斷擴大的預算赤字、36 兆美元的債務規模，加上高利率環境中債務再融資壓力沉重，是本次調降的主要因素。

穆迪少見的調降美債評等，導致美債殖利率飆高，30 年期美債殖利率週一一度飆破 5%，10 年期殖利率亦升至 4.5% 以上。

不過，美財政部長貝森特 (Scott Bessent) 淡化此次降評，稱其為「落後指標」，並強調川普政府已提出控制支出的改革措施，例如由馬斯克領導的「政府效率部」(DOGE)。

美國眾議院一委員會日前通過美國總統川普推動的大規模減稅法案，預計本週將交付眾議院表決。該法案可能在十年內新增 3 至 5 兆美元的國債，引來包括穆迪在內的批評聲浪，部分共和黨人亦對財政風險表達憂慮。

美股週一 (19 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 137.33 點，或 0.32%，收 42,792.07 點。

那斯達克指數上漲 4.36 點，或 0.02%，收 19,215.46 點。

S&P 500 指數上漲 5.22 點，或 0.09%，收 5,963.6 點。

費城半導體指數下跌 24.48 點，或 0.50%，收 4,897.71 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 16.81 點，或 0.12%，收 13,648.42 點。

標普 11 大板塊表現分化，防禦性類股領漲，其中醫療保健上漲 0.96%，相較之下，科技股走弱 (-0.05%)。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭普遍收紅。Meta (META-US) 漲 0.014%；蘋果 (AAPL-US) 跌 1.17%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.21%；微軟 (MSFT-US) 漲 1.01%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.28%。

台股 ADR 互有消長。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.37%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.90%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.76%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.32%。

企業新聞

輝達 (NVDA-US) 微升 0.13% 至每股 135.57 美元。輝達執行長黃仁勳 19 日於台北國際電腦展 (COMPUTEX) 中，發表新一代 AI 雲端、資料中心與機器人技術。

輝達與台積電合作發明一種名為 Coalesce-L 的新聯合製程，使得打造巨型晶片成為可能，但輝達仍希望晶片能更大，因此創造所謂的 NVLink，世界上最快的交換器。

聯合健康 (UNH-US) 飆漲超 8% 報每股 315.89 美元，成功回升至 5 月 14 日的低點 (307.11 美元) 之上，因包括新任執行長在內的高層大舉回購自家股票。值得關注的是，股東們仍在等待有關美國司法部對聯合健康的欺詐調查的消息。

沃爾瑪 (WMT-US) 收低 0.12% 至每股 98.12 美元。川普批評沃爾瑪不該將商品漲價歸咎於對中關稅，要求企業自行吸收成本。沃爾瑪則回應，儘管近期美中達成初步協議，但關稅仍將推高來自中國的一般商品售價。

社群平台 Reddit (RDDT-US) 重挫 4.63% 至每股 107.99 美元。Reddit 遭富國銀行下調評級至「中性」，理由是 Google 推出的 AI 搜尋功能構成潛在威脅。

華爾街分析

BMO 資本市場的 Vail Hartman 與 Ian Lyngen 指出，「週一的走勢彷彿在回應一個問題：如果穆迪舉行了一場降評派對，卻沒人參加，會怎麼樣？從投資人的行動來看，顯然更傾向相信貝森特的觀點，即這是落後指標。」

Baird 投資分析師 Ross Mayfield 表示：「穆迪調降美國債信等級，並未揭露任何新的美國財政消息。對我而言，它只是讓市場稍作喘息的藉口，並未改變我們對未來 6 到 12 個月走勢的樂觀看法。」

Fundstrat Global Advisors 管理合夥人兼研究負責人 Thomas Lee 則認為：「穆迪的降評基本上不會造成什麼衝擊，若股市出現拉回，反而建議積極趁低布局。」

市場當前重點轉向川普政府的貿易政策走向與後續可能的國際協議。分析認為，若美國能順利推動更多有利貿易協議，並防止殖利率持續上升，美股仍有機會延續年初的反彈動能。