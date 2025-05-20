以色列國防軍發撤離公告 將發動前所未有攻擊！
鉅亨網編譯鍾詠翔
以色列國防軍發言人周一（19 日）用阿拉伯語向加薩地帶汗尤尼斯居民發布撤離公告，宣布將發動前所未有攻擊，摧毀武裝組織，請居民撤離至西部地區，從現在起，汗尤尼斯將被視為危險戰區。
以色列總理尼坦雅胡周一在社交媒體上說，將接管整個加薩地帶。
尼坦雅胡說，以軍在加薩地帶開始大規模戰鬥，並取得進展，「我方將控制整個加薩地帶」。
尼坦雅胡還詳細介紹了允許向加薩地帶運送人道主義援助物資的計畫。他說，下令允許援助物資進入加薩地帶的目的，是避免國際社會批評，「有關加薩地帶面臨飢荒的報導，正在損害國際社會對以色列的支持」。
以色列周日宣布，在加薩地帶啟動代號「基甸戰車」的地面行動，同時將「立即允許」人道主義物資重新進入加薩地帶，並推動結束戰爭的談判。
今年 1 月，以色列和哈瑪斯達成加薩地帶停火協議，但第二階段停火談判遲遲未能推進。以方以哈瑪斯拒絕接受美國政府提出的後續停火方案和釋放以方被扣押人員為由，自 3 月 18 日起恢復對加薩地帶大規模空襲和地面行動，隨後行動範圍不斷擴大。
- 稅季理財術，掌握資本利得又能減少稅務負擔
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇