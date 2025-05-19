超微售出ZT製造業務 Sanmina斥資30億美元接手
鉅亨網編譯段智恆
美國晶片大廠超微 (AMD) 周一 (19 日) 宣布，將其近日收購的 ZT Systems 旗下資料中心基礎設施製造業務，以 30 億美元出售給美國電子製造服務商 Sanmina。此舉不僅完成先前宣布的業務調整計畫，也讓 Sanmina 成為超微在人工智慧 (AI) 運算系統的優先新產品導入 (NPI) 製造夥伴。
消息公布後，超微 (AMD-US) 股價於美股盤前一度下跌約 2.7%，截稿前跌幅收窄至 1.79%，每股暫報 115.07 美元。
根據協議，Sanmina 將支付 22.5 億美元現金，外加 3 億美元溢價，其中一半以現金支付、另一半則以 Sanmina 股票支付。此外，若該業務未來三年達成特定財務表現目標，超微還可額外獲得 4.5 億美元的或有對價。這筆交易預計將於 2025 年底前完成，仍需取得監管機關核准並符合相關交割條件。
超微於今年 3 月以 49 億美元完成對 ZT Systems 的收購，當時已宣布計畫分拆該公司的伺服器製造業務並尋求出售。超微強調，將保留 ZT Systems 的設計與客戶服務團隊，以加速其 AI 系統的產品質量提升和雲端客戶的市場部署時程。
超微資料中心解決方案事業群執行副總裁 Forrest Norrod 表示：「透過結合我們 AI 系統設計團隊的深厚經驗，以及與 Sanmina 的新合作關係，預期能強化美國本土的 AI 運算系統製造能力，並加快雲端客戶的市場導入時程。」
Sanmina 董事長暨執行長 Jure Sola 則指出，ZT Systems 在液冷技術、高品質製造能力及雲端與 AI 基礎設施領域的豐富經驗，將完美補足 Sanmina 的全球業務與關鍵技術優勢。他表示，期待未來持續與 AMD 合作，為 AI 生態系帶來更高品質和靈活性。
此交易完成後，Sanmina 將進一步強化其在全球 AI 運算和雲端基礎設施市場的布局，而超微則專注於高附加價值的 AI 解決方案設計與市場擴展。
超微聲明指出，本次交易相關計畫與展望屬於前瞻性說法，未來實際成果可能受市場環境與不確定因素影響，相關風險說明可參考其向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的財報文件。
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