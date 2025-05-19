Novavax新冠疫苗終獲美國FDA批准 盤前股價大漲逾17%

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-19 19:53

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美國生技公司 Novavax 在獲得美國食品藥物管理局 (FDA) 批准其新冠疫苗後，股價於周一 (19 日) 美股盤前大漲逾 17%。這項遲來的批准雖然附帶新條件，但仍為公司帶來久違的利多消息。

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FDA 批准 Novavax 的疫苗「Nuvaxovid」上市，不過使用對象僅限於年長者及 12 歲以上、因健康狀況屬於高風險族群的人士。根據 BTIG 分析師 Thomas Shrader 表示，這項附帶條件雖然在醫學上屬於不尋常，但符合市場先前的預期。Leerink Partners 分析師也指出，這項批准條件與美國疾病管制與預防中心 (CDC) 疫苗諮詢委員會 (ACIP) 的預期一致，「並不比預期來得更嚴格」。

儘管獲得批准，Nuvaxovid 的未來仍存在變數。FDA 原定在 4 月 1 日前完成審批，但最終延遲至本月才通過，使外界一度質疑這款疫苗的市場前景。與莫德納 (Moderna)(MRNA-US) 和輝瑞 (PFE-US) 等競爭對手推出的 mRNA 疫苗不同，Novavax 的產品屬於傳統蛋白質基礎疫苗，主要針對對 mRNA 技術存疑或偏好的族群。不過，美國衛生及公共服務部長小羅勃甘迺迪 (Robert F. Kennedy Jr.) 長期以來對疫苗持保留態度，他近日在接受《CBS》採訪時，也對 Nuvaxovid 的有效性提出質疑。

由於早期生產問題和監管障礙，Novavax 錯過了新冠疫苗帶來的市場紅利，未能如同莫德納和輝瑞那樣，在疫情期間獲得豐厚的財務收益。不過，隨著此次 FDA 全面批准，Novavax 也將獲得來自法國製藥巨頭賽諾菲 (Sanofi)1.75 億美元的里程碑付款，這筆資金來自雙方 2024 年簽訂的授權合作協議。