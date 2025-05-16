美國4月進口物價意外上揚 關稅效應恐推升通膨壓力

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-16 23:10

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美國 4 月進口物價出現意外上升，儘管燃料價格持續下滑，但資本財價格大漲抵銷了能源商品的跌幅。美國勞工部勞工統計局 (BLS) 周五 (16 日) 公布的數據顯示，4 月進口物價月增 0.1%，扭轉 3 月下滑 0.4% 的趨勢，顯示進口成本壓力尚未完全消退。

市場原先預期在能源價格走低帶動下，4 月進口物價將下滑 0.4%，但結果大幅偏離預期。過去 12 個月來，美國進口物價僅微幅上漲 0.1%。這項數據排除關稅影響，但在美國總統川普祭出大規模關稅政策後，市場普遍預期今年年中起，相關進口成本壓力將逐漸反映在通膨數據中。

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本周稍早公布的消費者物價指數 (CPI) 與生產者物價指數 (PPI) 均顯示 4 月通膨壓力趨緩，但經濟學家預期，隨著進口物價回升及關稅效應發酵，下半年通膨可能再度面臨上行風險。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾本周四警告，全球經濟可能進入供應衝擊頻繁且更具持續性的階段，這將對經濟和央行政策帶來艱鉅挑戰。市場普遍認為，Fed 最快可能在 9 月或 12 月重新啟動降息，以因應經濟成長放緩與政策調整需求。

從細項來看，4 月進口燃料價格下降 2.6%，為連續第二個月下跌，但降幅較 3 月的 3.4% 有所收斂。食品價格持平，連續兩個月變動不大。不含燃料和食品的核心進口物價則大幅上漲 0.5%，創下今年來最大單月漲幅，前一月則小幅下跌 0.1%。過去 12 個月來，核心進口物價年增 0.8%。

其中，資本財進口價格大幅上漲 0.6%，消費品 (不含汽車) 價格上漲 0.3%，汽車、零件及引擎進口價格也上漲 0.2%。這反映出即便整體需求成長放緩，部分產業進口成本依然居高不下。