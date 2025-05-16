OpenAI再出手！加碼40億美元投資CoreWeave撐起AI雲端霸業

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-16 03:30

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根據《彭博》周四 (15 日) 報導，人工智慧 (AI) 領頭羊企業 OpenAI 正加速擴充其雲端運算能力，最新與資料中心業者 CoreWeave(CRWV-US)簽署高達 40 億美元的新合約，進一步擴大雙方合作關係。根據 CoreWeave 周四向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件，OpenAI 將在 2029 年前分期支付這筆金額，以強化其 AI 模型的運算基礎設施。

CoreWeave 於日前的財報電話會議中曾提到這項交易，但未明言合作對象僅稱為「一家企業級 AI 公司」。隨著合作對象揭曉，CoreWeave 股價周四一度大漲 8%，扭轉早盤跌勢。今年以來，該公司股價已大漲 69%，成功消除今年 3 月公開上市以來市場對其成長性的疑慮。

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事實上，這並非 OpenAI 與 CoreWeave 的首次合作。早在 CoreWeave 上市前，雙方就已簽署一份為期五年、價值近 120 億美元的合約，OpenAI 並透過該交易取得 CoreWeave 的部分股權。此次新合約的簽署，不僅鞏固了雙方長期合作關係，也顯示出 OpenAI 正大舉擴張其 AI 運算能力，以滿足日益成長的市場需求。

此舉也有助於 CoreWeave 降低對微軟 (MSFT-US) 的高度依賴。根據 SEC 文件，2024 年微軟是 CoreWeave 的前兩大客戶之一，貢獻了近三分之二的總營收。隨著 OpenAI 擴大採用 CoreWeave 服務，該公司客戶結構將變得更加多元，有助於降低單一客戶集中度帶來的風險。

CoreWeave 執行長 Michael Intrator 周四接受彭博採訪時表示：「市場對我們產品的需求可說是前所未見的旺盛。」他並指出，公司將大幅加速投資步調，預計今年資本支出最高將達到 230 億美元，以因應爆炸性成長的 AI 運算需求。

CoreWeave 強調，這些新增的運算資源主要將用於人工智慧應用的部署與商業化。Intrator 表示：「企業客戶已經在運算資源和軟體上投入巨額資金，現在最重要的趨勢是讓這些技術真正投入使用，幫助客戶提升產品品質。」