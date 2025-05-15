〈房產〉房市冷了買氣淡了 市調：北台灣房市520檔期估量年減27.2%　

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-15 10:45

‌



市調機構統計，北台灣 2025 年 520 檔期新成屋、預售屋預估推案量為 1926.3 億元，較去年實際推案量減少約 718.8 億元，年減幅 27.2%。住展發言人陳炳辰指出，回顧近年房市 520 檔期，2020 年的史上大降息，與 2019、2024 年的台股大幅走熱，讓建商推案可達 2000 億元大關，但像 2021 到 2023 年，以及去年 9 月都見政策干擾，讓建商保守以對。

近年房市來自政策的干擾包括 2021 年的房地合一稅 2.0 與預售屋實價揭露、2022 年央行連續升息、2023 年平均地權條例修法上路，和 2024 年 9 月的寬限期限制措施，再加上銀行房貸放款緊縮，都波動此檔期供給量，建商保守以對。

‌



市調統計顯示，2025 年 520 檔期北台灣衰退最多為台北市，約推出 248.5 億元，比去年減 361.5 億元，年減幅 59.3%，均無百億元大案，僅大同區「毅聯涼州街案」推上 50 億元為指標，各行政區以中山區推出 3 案為多，而 12 行政區中則有信義區、松山區、中正區、南港區、士林區、內湖區 6 區未推案，高房價台北市在買氣薄弱當下更不吃香，建商進場牛步。

而宜蘭地區、新北市分別有 28.5%、24.1% 的年減幅，宜蘭地區非房市熱區，僅推出約 25.8 億元，較去年同期減少 10.3 億元，本以內需為主，檔期意義不大。相對之下，新北市年減 294.6 億元，約為 928 億元，雖仍因地段優勢與大建商實力，有三案預估推上百億元，分別為中和區的水岸宅「左岸明珠」、新店區央北重劃區的「寶鈺」、三重區二重重劃區「甲山林市政帝寶」，突圍房市冷氣團，但其他新案僅新店區的「敦南之森」案量來到約 60 億元，餘皆未達 50 億元，具備居住開發地段的行政區像永和區、土城區、蘆洲區、樹林區、五股區都不見新案身影，大環境弱化讓全台房市量體一哥新北市難置身事外。

桃園市推案量約 588 億元，年減 110.8 億元，減幅 15.9%，以龜山區 A7 地帶的「長耀辰」爲唯 100 億元大案，另尚龜山區長庚生活區的「福樺春天」，與蘆竹區系列案「皇普 MOMA - 悅慕」來到六、七十億元的案體，皆為在地知名建商而勇於上場。但餘案都不及 50 億元，平鎮區、龍潭區未推案，楊梅區、八德區、觀音區、新屋區只推 1 案，一線桃園區僅 2 案，建商呈現一定謹慎度。

而新竹地區出現逆勢量增，比起 2024 年的 520 檔期多推了 58.4 億元，增幅 75.3%，為 136 億元，應在於去年比較基期偏低所致，實際上今年此檔期只推出 7 案，突破 50 億元的指標案為新豐鄉的富宇建設新案，他案量體都不大，而蛋黃區竹北市無新案亮相，東區僅 1 案，畢竟新竹核心地帶不比北北桃直轄市多，在地建商不急於開案，去化餘屋持盈保泰，逆勢也可以量制價。