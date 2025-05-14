〈房產〉房市衰退 4月個人房地合一稅年減16% 新北成繳稅王
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-14 11:59
據財政部統計顯示，2025 年 4 月個人房地合一稅收總計 43.8 億元，較去年同期減少 16%，反映市場交易量出現衰退，因此繳納房地合一稅的狀況相對較少，至於區域內的繳稅王新北市略多於台中市奪冠，已經連續兩個月新北市個人房地合一稅收居冠。
信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，個人房地合一稅主要是 2016 年後買進，出售時才需要繳納的稅負，這幾年因為房價大漲，帶動房地合一稅收大幅攀升，去年個人與營利事業房地合一稅收高達千億元，寫下房地合一稅收的新高，2025 年前 4 月則已經出現同期衰退的狀況，再加上房市交易量平淡，短期內應該不會再寫下新高紀錄。
統計顯示，今年 4 月個人房地合一稅收 43.8 億元，年減 16%，新北市稅收 8.8 億元，年減 14%，台中市 8.7 億元，年減 6%，高雄市 6.1 億元，年減 14%，桃園市 4.7 億元，年減 26%，台北市 4.6 億元年減 27%，台南市 3.1 億元，較去年同期持平。
曾敬德表示，從財政部公布的去年房地合一稅收狀況表現，20% 個人房地合一稅占比高達 36.1%，顯示相對多數民眾持有滿 5 年開始出售，另外有 20.9% 無應納稅額，由於這波房價大漲，房地合一稅已經成為交易時最為有感的稅負，建議民眾可以多利用重購退稅或者自用連續設籍滿 6 年的 400 萬元免稅優惠，降低稅負，不過也要充分了解相關節稅的規定，避免不符合規定被國稅局關切。
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