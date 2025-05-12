〈房產〉房市交易打寒顫 今年首季新青安受理戶數年減29%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-12 17:37

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根據財政部每月公告新青安受理等資料，今年前三月新青安受理戶數 1.24 萬件，較去年同期減少約 29%，房仲業者指出，影響主要原因包括市場交易量減少與撥款塞車等影響，另外銀行對於新青安承做態度也不若政策初期時積極，都可能導致新青安的受理案件數銳減。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，新青安政策的確幫助不少年輕人購屋，不過隨央行第七波管制上路，加上銀行放款水位居高不下，部分公股銀行對於新青安案件承做態度也轉趨保守，有些銀行受理狀況已明顯不如政策上路當時積極，而新青安政策實施日期至 2026 年 7 月 31 日止，屆時視房屋市場情形及民眾之實際需求，再行檢討。

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統計顯示，新青安至今年三月累計受理超過 10 萬戶，受理金額高達逾 8000 億元，由於短期利息補貼相當有感，加上最長 40 年期的房貸期限，與最高 5 年的寬限期，幫助不少年輕人利用新青安政策購屋。

不過，新青安今年前三月受理戶數 1.24 萬戶，比起去年同期減少 29%，2 月只剩下 4 家公股銀行受理超過 5 百件，甚至有銀行跌破百件，3 月則略有回溫，共有 2 家受理案件超過千件，可能受到部份交屋申請帶動，不過銀行間的落差甚大，可能礙於個別銀行放款水位等狀況，的確部分銀行對於承做新青安看起來偏向保守。