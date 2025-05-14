〈房產〉信義區商辦租金比價外溢 「巨蛋國際中心」合約單價衝破5000元

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信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，信義計畫區中指標大樓每月租金單價 5000 元的實價案例本來就很稀少，多是具備優異景觀條件超高樓層才容易出現，在信義計畫區以外單價 5000 元的辦公室租賃案更是罕見，信義計畫區的辦公室租金單價相較其它國際城市並不算特別高，對於外商企業相對接受度較高，信義計畫區內的地標大樓，往往辦公室租金單價多在每坪 4000 元以上，甚至少數可達每坪 5000 元，而信義計畫區的租金上漲也有外溢比價效應，近年完工的新辦公大樓，靠近捷運站租金也容易寫下區域高價。