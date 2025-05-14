〈房產〉信義區商辦租金比價外溢 「巨蛋國際中心」合約單價衝破5000元
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-14 15:30
台北市信義計畫區辦公室租金單坪 5000 元租賃個案已經屈指可數，不過根據最新實價揭露資料顯示，大巨蛋旁的「巨蛋國際中心」每月租金含稅達 4936 元，根據備註資料顯示，該租賃案設有調漲機制，2027 年 12 月租金就調整為每坪 5083 元，2029 年 12 月每坪 5235 元，有機會挑戰信義計畫區外辦公大樓租金最高價。
根據實價租金資料顯示，台北市信義區忠孝東路四段 521、523、525、527、529、531 號 19 樓、租賃期間有約定不同租金，承租人繳納租金時應加計營業稅，月租金為 387.7 萬元整，每坪租金 4,936 元 (含稅) ；自 2027 年 12 月 1 日起每月租金調整為 399 萬元整，每坪租金 5,083 元 (含稅) ；自 2029 年 12 月 1 日起每月租金調整為 411 萬元整，每坪租金 5,235 元 (含稅)。
信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，信義計畫區中指標大樓每月租金單價 5000 元的實價案例本來就很稀少，多是具備優異景觀條件超高樓層才容易出現，在信義計畫區以外單價 5000 元的辦公室租賃案更是罕見，信義計畫區的辦公室租金單價相較其它國際城市並不算特別高，對於外商企業相對接受度較高，信義計畫區內的地標大樓，往往辦公室租金單價多在每坪 4000 元以上，甚至少數可達每坪 5000 元，而信義計畫區的租金上漲也有外溢比價效應，近年完工的新辦公大樓，靠近捷運站租金也容易寫下區域高價。
台北市信義計畫區地標大樓「南山廣場」，今年 2 月 41-1 樓出現每坪 5094 元的租金實登，該筆交易已經是近 3 年來「南山廣場」第四件單坪 5000 元租金的實價登錄個案。
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