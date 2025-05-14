〈房產〉總價預算1500-2000萬元在北市這二區還可買到逾30坪中古屋

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-14 14:02

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依實價登錄中古屋資料，台北市住宅總價帶以 1500- 2000 萬元為最多，房仲業者統計，在各行政區在總價帶 1500- 2000 萬元住宅的平均坪數，其中北投區、文山區購買坪數最大，都超過 30 坪，而同樣總價預算在大安區僅僅只能購買 17.6 坪，坪數最小。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，北投區位處台北市邊陲地區，房價自然實惠許多，因此在相同預算下能擁有更寬闊的居住空間，近一年在 1500- 2000 萬元的總價帶內，平均可購得 31.9 坪，是北市最高。北投雖距台北市中心略有距離，但是生活機能相當便利，也有捷運優勢，醫療、教育等資源也相當齊全，再加上未來還有北士科和環狀線的開發利多，也成為許多小資族、年輕夫妻入住北市的理想選擇之一。

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而台北市文山區同樣位於北市邊陲地帶，因此也有機會以同樣的預算購得較大坪數的住宅。近一年在相同的預算下，平均可購得 30.8 坪。陳金萍指出，雖然文山區相對偏遠，但是仍毗鄰北市核心區域大安區，部分區域距離台灣大學也只需要幾分鐘的車程，再加上文山區綠化、文教資源豐富，素有北市後花園之稱，也成為許多公教人員、高教族群熱門居住地。近一年來 1500 萬元至 2000 萬元的住宅交易件數高達 296 件，也是全市最高。

在 1500-2000 萬元的總價帶下，仍有機會買在北市核心區域，但是坪數便明顯小巧，其中大安區平均僅能購得 17.6 坪，為台北市最小。陳金萍指出，大安區位居台北市蛋黃核心區，擁有密集的捷運網路、優質學區、完善生活機能與大型綠地公園，長年吸引高資產族群入主，造就其房價居高不下。在 1500-2000 萬元總價帶區間裡，大安區是唯一購買坪數不到 20 坪、單價破百萬的行政區，每坪價格高達 114.1 萬元。