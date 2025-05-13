Fed庫格勒警告：即便中美降稅 通膨與經濟成長仍承壓

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-13 03:00

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儘管美國與中國日前達成 90 天暫時削減關稅協議，美國聯準會 (Fed) 理事庫格勒 (Adriana Kugler) 周一 (12 日) 表示，目前的關稅政策仍可能對美國經濟構成顯著影響，恐帶來通膨壓力並拖累經濟成長。她強調，即便關稅水準已有所下調，但仍遠高於歷史水準，未來仍需密切觀察其對經濟的實質衝擊。

關稅仍具經濟壓力 通膨與成長皆受拖累

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庫格勒在愛爾蘭央行舉辦的活動中表示：「貿易政策仍在變化，即使是在今天早上也還有新進展。」不過她強調，即便近期關稅有所緩解，「目前的政策水準仍可能對經濟產生重大影響」，其中包括物價上漲與成長趨緩。

根據上周末公布的美中協議，美國將對中國商品的綜合關稅從 145% 下調至 30%，中國則將對美國商品的關稅自 125% 調降至 10%，為期 90 天。雖然此舉被市場解讀為貿易戰降溫的利多，但庫格勒直言，目前的關稅水準仍「相當高」。

她指出：「若關稅水準仍明顯高於年初水準，那麼其經濟影響也將持續，包括通膨攀升與經濟成長放緩。」

對 Fed 政策展望影響有限

儘管美中達成暫時性協議，庫格勒認為其對貨幣政策的影響仍需審慎觀察。她表示支持 Fed 在上周會議中維持利率不變，並指出在通膨與就業可能出現背離的情況下，她將密切觀察未來經濟發展，以評估是否需要調整政策工具。

在問答環節中，庫格勒補充說：「這次協議是貿易方面的一項進展，但雙方關稅仍然很高。」她預期通膨仍將上升，經濟活動放緩，但程度可能較先前預期為小。

她補充說：「我的基本展望可能改變的是我們使用工具的幅度，而不是方向。」

關稅衝擊恐扭曲經濟數據與企業行為

庫格勒表示，目前的關稅政策構成「負面供給衝擊」，導致投資與生產效率下降，也可能削弱勞動市場與消費需求。她指出，企業可能因應關稅而重新布局供應鏈，進一步壓抑生產力與經濟潛力。

她並提到，近期經濟數據受到企業與家庭提前進口等行為影響，導致統計失真。「目前很難判斷美國經濟的真正成長速度，」她說。