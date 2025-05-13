蘋果盤中一度漲逾6%！川普與庫克通話 傳將擴大美國投資計畫
鉅亨網編譯段智恆 2025-05-13 01:20
美中貿易戰降溫激勵蘋果 (AAPL-US) 股價強勢反彈，美國總統川普周一 (12 日) 表示，他已與蘋果執行長庫克通話，並預期蘋果將進一步加碼美國本土投資。川普並透露，蘋果可能擴大至 5,000 億美元的投資計劃，並在美國興建更多生產設施。
川普在白宮表示：「我今天早上和庫克通了電話，他說將把投資數字提升到 5,000 億美元，會在美國興建更多工廠，我們對此非常期待。」
蘋果股價勁揚 市場情緒回暖
受美中關稅協議利多影響，蘋果股價周一盤中大漲逾 6%，遠超那斯達克指數 3% 的漲幅。分析人士指出，貿易戰緩和有助於改善蘋果在中國的生產環境與成本壓力，提振投資人信心。
然而，儘管短期市場樂觀，蘋果仍面臨部分關稅壓力。4 月起，蘋果的主要產品如 iPhone 和 Mac 電腦已獲得部分關稅豁免，但即便最新協議生效，中國製造的部分產品仍面臨 30% 的關稅。印度和越南等生產基地也有 10% 的進口關稅尚未取消。
製造業回流挑戰大
川普政府持續施壓蘋果將部分生產線移回美國，包括 iPhone 製造。不過，市場普遍認為，蘋果若將生產基地轉回美國，成本將大幅上升且執行難度高。
庫克稍早在財報電話會議上提到，蘋果目前已透過越南和印度供應鏈，調整美國市場產品的生產來源，但他強調目前情勢難以預測，尚不願對 6 月以後的情況多作評論。
截稿前，蘋果發言人對於川普此番言論則未作出回應；蘋果 (AAPL-US) 周一盤中股價上漲 5.59%，每股暫報 209.35 美元。
- 《Joe’s華爾街脈動》讀者意見募集中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 川普簽藥價新政 擬比照全球最低價壓低美國藥價
- 美中貿易休兵協議再進一步！川普稱中國將開放市場
- 川普家族比特幣礦業事業將上市 Gryphon盤前一度暴漲280%
- 川普一句話讓標普500指數狂飆14%！美中貿易休兵全球瘋買股