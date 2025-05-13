蘋果盤中一度漲逾6%！川普與庫克通話 傳將擴大美國投資計畫

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-13 01:20

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川普在白宮表示：「我今天早上和庫克通了電話，他說將把投資數字提升到 5,000 億美元，會在美國興建更多工廠，我們對此非常期待。」

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蘋果股價勁揚 市場情緒回暖

受美中關稅協議利多影響，蘋果股價周一盤中大漲逾 6%，遠超那斯達克指數 3% 的漲幅。分析人士指出，貿易戰緩和有助於改善蘋果在中國的生產環境與成本壓力，提振投資人信心。

然而，儘管短期市場樂觀，蘋果仍面臨部分關稅壓力。4 月起，蘋果的主要產品如 iPhone 和 Mac 電腦已獲得部分關稅豁免，但即便最新協議生效，中國製造的部分產品仍面臨 30% 的關稅。印度和越南等生產基地也有 10% 的進口關稅尚未取消。

製造業回流挑戰大

川普政府持續施壓蘋果將部分生產線移回美國，包括 iPhone 製造。不過，市場普遍認為，蘋果若將生產基地轉回美國，成本將大幅上升且執行難度高。