川普一句話讓標普500指數狂飆14%！美中貿易休兵全球瘋買股

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-13 02:00

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根據《彭博》周一 (12 日) 報導，美國總統川普近日公開喊話「現在是買股票的好時機」，意外與隨後而來的政策轉向相互呼應，為市場注入強勁信心。標普 500 指數在他 4 月 9 日社群發文之後一個月內上漲 14%，創下川普兩任總統任內 21 個交易日最大漲幅，市場氣氛彷彿回到 4 月初美中貿易戰爆發前的「黃金多頭」時期。

川普於 5 月 8 日再度向記者強調經濟前景樂觀，值得持續進場投資，幾天後華府便與北京宣布互相大幅削減關稅，展開為期 90 天的貿易休兵，激勵那斯達克 100 指數期貨飆升 4.2%、標普 500 期貨也跳漲 3.3%，並推動全球風險性資產同步上揚。

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「川普賣權」重現？分析師：市場視白宮為新支撐力量

根據彭博數據，若排除新冠疫情時期的報復性反彈，這波漲勢是川普執政以來最強勁的短期表現。Pictet 資產管理公司資深多元資產策略師 Arun Sai 指出：「很明顯，市場現在重新開始反映『川普賣權』機制——白宮不會讓股市摔得太慘。」

雖然這種喊話方式不尋常，甚至形同總統直接對金融市場下指令，但分析師認為，市場的行為反映出對川普政府政策轉向的期待，也視其為潛在的干預支撐。

科技股領軍反彈 投資人錯過抄底感到壓力

BNY Mellon 資深外匯與宏觀策略師 Geoffrey Yu 表示：「這次停火協議遠比市場預期樂觀。雖然投資人不會完全忘記 4 月的動盪，但最壞情境已被市場拋諸腦後，資金將重新配置。」

La Financiere de L’Echiquier 交易主管 David Kruk 則坦言：「現在已經沒什麼『跌可以撿』的了。沒跟到這波反彈的人會覺得痛苦。」

貿易戰仍藏變數 部分企業下修財測

儘管市場反應熱烈，但部分投資人對於 90 天期限內是否能解決長年積累的貿易爭端仍感保留。華府與北京雖表示將再協商，但若無實質進展，關稅有可能重新升高。財政部長貝森特 (Scott Bessent) 也未排除在冷靜期結束後進一步延長停火的可能性。