〈美股早盤〉美中關稅休兵帶動股市反彈 主要指數開盤強漲

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-12 21:41

‌



美中達成 90 天關稅暫停協議，激勵全球市場投資情緒回暖，美股主要指數周一 (12 日) 強勢開高。美國與中國同意互相削減大部分關稅，為激烈的貿易戰按下暫停鍵，市場對兩國未來達成更全面協議的預期升溫。投資人重返風險資產，美股、全球股市同步反彈，美元走強、黃金與避險貨幣走低，反映市場風險偏好明顯回升。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 1,000 點或近 2.5%，那斯達克綜合指數漲逾 600 點或近 3.4%，標普 500 指數漲近 2.6%，費城半導體指數漲 6.0%。

‌



美國與中國宣布達成 90 天關稅暫停協議，市場情緒大幅回暖，美股期貨周一全面上漲，道瓊工業指數期貨一度大漲逾千點，標普 500 期貨上漲超過 3%，那斯達克 100 期貨更大漲逾 4%，有望重返牛市區間。美元強勢反彈，觸及一個月高點，而避險資產如黃金則重挫超過 3%。

關稅調降細節公布 市場重新定價

根據雙方公告，美國將針對中國進口商品的加徵關稅從 145% 大幅調降至 30%，中國對美國商品的關稅也從 125% 降至 10%。這項措施將維持 90 天，作為進一步協商的基礎。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，雙方已建立正式機制避免關稅進一步上升，並強調兩國並不希望出現「經濟脫鉤」。

貝森特接受專訪時表示：「這次協議的達成大幅降低了美國陷入深度且持續衰退的風險。」市場觀察人士也指出，企業基本面穩健，第一季財報表現亮眼，加上資金充裕，股市有望持續反彈。

華爾街恐慌指數回落 藥品類股成為逆風區

受貿易緊張緩解影響，華爾街恐慌指數（CBOE VIX）一度跌破 20 大關，創下自 3 月底以來新低，顯示市場波動率明顯下降。然而，部分板塊未能跟隨大盤上揚，尤其是製藥類股承壓走弱。

地緣政治局勢緩和 增添市場信心

除美中貿易戰降溫外，地緣政治情勢也帶來利多消息。印度與巴基斯坦達成立即停火協議，結束了近半世紀來最嚴重的邊境衝突，消息激勵印度股市大漲近 4%，巴基斯坦股市更飆升 9%。

另外，烏克蘭總統澤倫斯基宣布將於 5 月 15 日前往伊斯坦堡，與俄羅斯總統普丁展開直接談判，市場對於地緣政治風險的擔憂進一步緩解。

專家指出，隨著貿易戰暫時降溫與國際局勢和緩，市場資金可能持續回流風險資產，對避險貨幣如日元、瑞士法郎和歐元造成壓力。

截至台北時間周一（12 日）21 時許：

焦點個股：

Gryphon(GRYP-US) 早盤股價暴漲 321.15%，至每股 2.19 美元

美國總統川普家族積極擴展加密貨幣版圖，由川普之子艾瑞克 (Eric Trump) 和小唐納 (Donald Trump Jr.) 共同參與的比特幣礦業公司 American Bitcoin Corp.，將透過與 Gryphon Digital Mining 的合併交易正式上市。受此激勵，Gryphon 股價在美股盤前一度暴漲逾 280%，開盤數度觸發熔斷機制。這項全股票交易案預計最快於今年第三季完成，新公司將以「ABTC」為代號在那斯達克掛牌。

拼多多 (PDD-US) 早盤股價上漲 8.40%，至每股 118.86 美元

美國與中國宣布達成 90 天關稅暫停協議，但協議中並未針對來自中國的小額豁免 (de minimis) 電商包裹政策做出任何調整，對中國熱門電商平台如 Temu 和 Shein 構成潛在衝擊。即便如此，市場對短期內的樂觀情緒仍在。Temu 母公司拼多多 (PDD Holdings) 股價在周一應聲上漲 7%。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 4.89%，至每股 207.96 美元

《華爾街日報》(WSJ) 周一引述知情人士的話報導，蘋果正在考慮提高秋季 iPhone 系列的價格，以配合增加新功能和設計變化。報導指出，蘋果決心避免任何將價格上漲歸咎於美國對中國商品徵收關稅的情況，因為大多數蘋果設備都在中國組裝。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

摩根大通資產管理公司亞太區首席市場策略師 Tai Hui 表示：此次關稅削減幅度超出預期 ，反映出雙方都認識到關稅將衝擊全球經濟成長的經濟現實，談判是未來更好的選擇。 90 天的期限或許不足以讓雙方達成詳細協議，但它會給談判進程帶來持續的壓力。