關稅、需求急凍！軟銀孫正義千億AI計畫恐陷停滯

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-12 20:00

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《彭博》周一 (12 日) 報導，由日本軟銀集團 (SoftBank) 創辦人孫正義與 OpenAI 共同創辦人阿特曼 (Sam Altman) 攜手推動的「Stargate」超大型人工智慧 (AI) 基礎設施計畫，因美國關稅政策與市場不確定性陷入停滯。

儘管該計畫今年 1 月宣布時聲稱將「立即」啟動 1,000 億美元投資，並最終規模擴大至 5,000 億美元，但三個多月過去，軟銀尚未完成融資架構設計，也未與主要銀行和投資機構展開詳細談判。

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知情人士透露，雖然先前已與瑞穗、摩根大通、阿波羅全球管理 (Apollo Global Management) 及布魯克菲爾德資產管理 (Brookfield Asset Management) 等機構進行初步接觸，但受制於經濟波動、資金成本上升及便宜 AI 服務的興起，融資進展停滯。

美國總統川普近期強硬的貿易政策導致伺服器機架、冷卻系統和晶片等關鍵設備的關稅壓力增加，資料中心建設成本可能上漲 5% 至 15%。

AI 市場競爭加劇 投資回報成疑

除了關稅問題，市場對 AI 服務過度供應的疑慮也加深。微軟 (MSFT-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 已開始調整全球數據中心投資策略，亞馬遜雲端服務 (AWS) 近一年來成長放緩，加劇投資人對於未來需求的擔憂。與此同時，中國新創深度求索 (DeepSeek) 等推出價格更具競爭力的 AI 模型，也讓 Stargate 計畫的長期獲利能力備受挑戰。

儘管如此，阿特曼近日在美國國會聽證會上仍強調，Stargate 首個數據中心已於德州阿比林 (Abilene) 動工，由甲骨文 (ORCL-US) 主導開發，預計成為全球最大的 AI 訓練設施。軟銀也正評估其他潛在據點，尋找具備良好電力供應和高回報潛力的地點，以推動後續發展。

軟銀仍看好長期回報 孫正義視挑戰為「小波折」

消息人士指出，軟銀在其願景基金 (Vision Fund) 下已組建 20 至 30 人的專責團隊推動 Stargate 專案，其中包括長期專注自動化與企業軟體投資的 Vikas J. Parekh。雖然目前融資進展不順，但軟銀仍預期，在五至六年內完成成本回收後，該專案可望帶來 15% 至 20% 的投資回報率。