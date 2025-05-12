美中關稅戰按下暫停鍵 美股期貨瘋狂大反攻

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-12 19:22

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美國與中國達成暫時性關稅削減協議，激勵市場投資情緒大幅回升，美股三大期指在周一 (12 日) 開盤前大幅跳漲，道瓊期貨飆升逾千點，標普 500 與那斯達克期貨雙雙勁揚，科技股領軍強勢反彈。

美東時間周一清晨，道瓊工業指數期貨大漲 1,009 點，漲幅 2.4%；標普 500 期貨上漲 3.1%；那斯達克 100 期貨更大漲 4.1%，有望重返牛市區間。

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美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 表示，周末在瑞士舉行的美中貿易會談「非常具建設性」，雙方同意互相削減關稅 115% 為期 90 天，美國對中國商品關稅降至 30%，中國對美國商品關稅則調降至 10%。貝森特並強調，雙方都不希望「經濟脫鉤」，後續可能展開中國購買美國產品的協議。

另外《CNBC》報導指出，貝森特透露未來幾周可能會再與中國會談，以達成更大的協議。

避險資產則大幅回落，美元指數觸及一個月新高，黃金價格重挫逾 3%，美國 10 年期公債殖利率跳升 7 個基點至 4.45%，反映市場對聯準會 (Fed) 降息預期延後。

市場分析人士認為，此次關稅停火為全球經濟帶來一線曙光。蘇黎世保險公司首席市場策略師 Guy Miller 表示：「美國經濟深度衰退的風險已大幅下降，企業獲利面臨的逆風也明顯減輕。」

不過，投資人也提醒仍需留意談判後續進展。Ecofi 基金經理 Karen Georges 指出：「這次反彈雖然迅速，但僅是 90 天的暫時性關稅緩解，市場仍處於脆弱狀態。」