傳美中關稅協議未納入小額豁免 Temu、Shein 恐受衝擊

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-12 20:10

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《路透》周一 (12 日) 援引知情人士消息報導，美國與中國宣布達成 90 天關稅暫停協議，但協議中並未針對來自中國的小額豁免 (de minimis) 電商包裹政策做出任何調整，讓這一關鍵議題未來走向充滿不確定性。

根據美國政府此前政策，美國消費者從中國和香港電商平台購買價格低於 800 美元的小額包裹，過去可免關稅進口美國。然而，川普政府已於 5 月 2 日正式終止這項免稅政策，並對這類商品徵收高達 120% 的關稅。

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儘管美中最新協議已將大多數商品的關稅大幅調降至 30%，但小額豁免包裹並未被納入此次關稅緩解範圍。

跨境電商數據供應商 Hurricane Modular Commerce 聯合創辦人 Martin Palmer 表示：「目前對於小額豁免政策未來如何調整，完全沒有任何清晰訊號。按理來說，如果其他商品都降低了關稅，小額包裹也應該比照辦理，畢竟這類商品在美國自中國進口中占比相當大。」

此政策的不確定性對中國熱門電商平台如 Temu 和 Shein 構成潛在衝擊。這些平台主打超低價產品，透過直送美國消費者的模式迅速崛起，特別是在服飾、配件與電子小物市場，以免關稅模式大幅降低了銷售成本。然而，若高額關稅持續施行，恐將削弱其價格競爭力，進而影響業績表現。

即便如此，市場對短期內的樂觀情緒仍在。Temu 母公司拼多多 (PDD Holdings)(PDD-US) 股價在周一應聲上漲 7%，反映市場對美中貿易局勢緩和的期待。截稿前，拼多多和 Shein 均未就此議題回應媒體詢問。