華府史上最貴禮物！傳卡達贈川普豪華「空中宮殿」 將作空軍一號

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-12 08:10

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美國廣播公司 (ABC)11 日報導，川普總統準備接受卡達王室贈送的一架豪華波音 747-8 型噴射客機，可在任期內作為空軍一號使用，據悉該豪華客機價值 4 億美元，是美國政府有史以來收到最貴重的禮物。

ABC 引述知情人士報導，預計川普將於本周中東之行訪問卡達時宣布這項禮物。消息稱，贈送客機的機齡為 13 年，將先交給美國空軍，把它改裝以符合成為空軍一號的標準。

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據悉，由於客機價格極高昂，預計價值達到 4 億美，元白宮內部已起草報告，探討如何可以合法接受這份禮物。

白宮和卡達大使館都沒有回應消息，包括禮物是否合法。

彭博先前報導，川普早在今年 2 月於佛州西棕櫚灘視察這架前卡達專機時，就曾透露可能買下它，並將其改裝成新的「空軍一號」。這架飛機在過去十年中一直由卡達王室最富有的人物之一 Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani 使用。

根據《紐約郵報》早前刊出的照片顯示，這架可能成為空軍一號的波音 747 飛機內部配置極其奢華，被稱為「飛行宮殿」。其裝潢由知名的法國室內設計公司 Alberto Pinto Cabinet 操刀，包含蜿蜒的樓梯、豪華地毯、皮革沙發等。還可見到金碧輝煌的金色牆面與金色家具，風格讓人聯想到川普在川普大樓的豪宅。

根據 ABC 報導，美國司法部長 Pam Bondi 與川普的白宮首席律師 David Warrington 撰寫了一份分析，認為只要該飛機的所有權在川普任期結束前轉移至其總統圖書館，該項捐贈在法律上就是「允許的」。

白宮和司法部都認定，由於這份禮物不附帶任何官方行為條件，因此不構成賄賂。Bondi 法律分析也指出，這並不違反憲法關於禁止接受外國禮物的規定，因為飛機不是贈送給個人，而是給美國空軍，最終將歸屬於總統圖書館基金會。

川普一直希望換下有 35 年機齡的老舊「空軍一號」總統專機，是全球最複雜的飛機之一，配備通訊和防禦系統，作為總統的指揮與控制平台。早在 2018 年時，波音即再獲得合約，為白宮提供新客機取代舊空軍一號，但遲遲無法交貨，讓川普不滿。

華爾街日報報導，川普總統已經不想再等波音公司了，已委託一家較小的國防承包商在年底前準備一架臨時總統專機。波音公司則持續推進兩架空軍一號的建造。