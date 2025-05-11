川普下週出訪中東：強打經濟合作、「跳過」以色列引關注

鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-05-11 16:30

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美國總統川普於本週一（12 日）展開其第二任期首次國際出訪行程，首站聚焦中東三大戰略盟友：沙烏地阿拉伯、卡達與阿拉伯聯合大公國（UAE）。其中，川普卻未拜訪以色列，引發各界關注。

根據英國《衛報》報導，川普本次中東行程幾乎複製其 2017 年上任初期的路線，延續其「交易型外交風格」。

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此次行程主軸圍繞貿易協定、高科技出口、能源合作與地緣政治穩定，川普期望在以巴衝突、伊朗核協議重啟談判的緊張局勢中，為「美國優先」戰略奪得經濟與外交成果。

白宮已宣布，沙烏地阿拉伯計畫對美國投資高達 1 兆美元，成為此行最大亮點。川普更計劃在未來數日，推動更多高端半導體輸出與民用核能基礎建設合作案，強化美國在全球科技與能源領域的領導地位。

不訪以色列引發爭議：川普對加薩政策現轉向

更受國際關注的是，川普本次未將以色列列入訪問行程，引發以色列政壇強烈反應。

當前以色列正醞釀擴大對加薩地區的軍事行動，川普政府卻選擇繞過以色列，直接對加薩提供人道援助，顯示其對以色列政策逐漸趨於「低調與務實」。

儘管如此，美國駐以色列大使 Mike Huckabee 強調，川普對以色列「依然堅定支持」，並表示未來仍有可能訪問以國。

觀察人士認為，川普與以色列總理納坦雅胡私人關係出現裂痕，可能改變美方在以巴衝突上的介入程度。

沙國拒無條件建交：中東多國反對遷移加薩人民方案

沙烏地阿拉伯則表明，若以色列不提出具體的兩國方案承諾，將不會與以方進行關係正常化談判。中東多國也普遍反對川普將加薩巴勒斯坦人遷出至鄰國的構想，認為該提案違反人權、加劇地區不穩定。

然而，以色列前國安首長 Ami Ayalon 表示，川普在以巴談判中仍是「唯一能與納坦雅胡溝通的美國領袖」，即使政策趨於收斂，川普在中東仍具外交影響力。

川普改稱「阿拉伯灣」激怒伊朗：核協議重啟恐陷僵局

此外，川普此行宣布計畫將「波斯灣」（Persian Gulf）改稱為「阿拉伯灣」（Arabian Gulf 或 Gulf of Arabia），也引發伊朗強烈反彈。此事若成真，恐將進一步衝擊美國和伊朗的關係。

雖然多數海灣國家表態支持美國和伊朗重啟核協議談判，但對美方在中東政策上的模糊與缺乏明確策略方向，表示高度疑慮。

政策內部失衡遭批：川普再派庫許納牽線沙國

美國智庫戰略暨國際研究中心中東計畫主管 Jon Alterman 就指出，多數美國中東盟友對川普政府「發言頻繁、政策缺乏一致性」表達不滿，反映出白宮內部協調失調與戰略方向模糊。

同時，川普再度指派其女婿 Jared Kushner 協調與沙烏地的《亞伯拉罕協議》談判，也引發爭議。由於庫許納家族在中東擁有龐大私人投資，引發外界對其角色的利益衝突與透明度質疑。