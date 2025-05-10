Altman、蘇姿丰齊發聲！美國參議院AI聽證會聚焦AI發展

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-10 16:40

‌



在全球人工智慧（AI）競賽升溫之際，美國國會於 5 月 8 日舉行了一場高規格 AI 聽證會，聚焦「贏得 AI 競賽」策略。包括 OpenAI 執行長 Sam Altman、超微半導體 (AMD-US) 執行長蘇姿丰、CoreWeave(CRWV-US) 與微軟 (MSFT-US) 領袖皆出席，針對 AI 基礎建設、監管政策與對抗中國提出關鍵建言，展現美國強化 AI 國力的決心。

這場主題為「贏得 AI 競賽：強化美國在運算與創新的能力」（Winning the AI Race: Strengthening U.S. Capabilities in Computing and Innovation）的聽證會，由美國參議員 Ted Cruz 主持，旨在討論美國如何在這場全球 AI 軍備競賽中保住領導地位。

‌



核心議題包括 AI 技術基礎建設、半導體供應鏈、人才政策與與中國的競爭局勢。

Altman：AI 不再是未來幻想，美國須大舉投資運算與人才自由流動

OpenAI 執行長 Sam Altman 表示，AI 已成現實，並快速影響科研與教育。他強調美國必須立即投入更多資源於 AI 所需的能源、算力與資料中心等基礎建設，才能支撐 AI 的發展。

Altman：AI 不再是未來幻想，美國須大舉投資運算與人才自由流動。(圖: REUTERS/TPG)

Altman 聚焦於四點，包括：

提升 AI 基礎建設：強化能源與晶片供應鏈。

反對過度監管：Altman 表示，「預先評估制度會毀掉創新」。

吸引全球人才：維持美國 AI 領導力的核心優勢。

強調創新氛圍：Altman 稱美國獨特的創新氛圍和創業精神是 AI 革命的關鍵推動力，而 AI 革命如同當年網路革命，只可能在美國發生。

蘇姿丰：半導體是 AI 核心，需提升美國在晶片製造與封裝的競爭力

超微半導體執行長蘇姿丰強調，AI 硬體基礎是美國競爭優勢的根本。她指出：

從晶片到應用到全面技術堆疊，美國都需領先。

支持先進晶圓與封裝技術在美本土投資，例如台積電亞利桑那州廠房。

蘇姿丰提出五大政策建議：強化基礎建設、開放 AI 生態系統、建立穩健供應鏈、吸引全球 AI 人才、平衡 AI 技術出口。

她警告，若技術無法在全球被廣泛採用，美國的領先地位將面臨挑戰。

CoreWeave：AI 時代的新型基礎建設迫在眉睫

AI 雲端服務公司 CoreWeave 執行長 Michael Intrator 則指出，現代 AI 運算需大量 GPU、高速網路與冷卻設施。

Intrator 分享了 CoreWeave 的驚人成長數據，稱公司在 15 個州經營超過 30 個資料中心，管理超過 25 萬個 GPU，使用 360 兆瓦的電力。

在短短兩年內，公司營收成長了 12,000%，達到 2024 年的 19 億美元。這一增長不僅證明了技術的實力，也顯示了對先進 AI 基礎設施的全球需求激增。

他建議美國政府從四方面著手，包括：穩定戰略投資、擴充能源基礎設施、確保全球市場準入，以及推動公私部門合作與人才培訓。

此外，他還特別警告稱，中國正快速擴張其 AI 能力，美國不能坐以待斃。

微軟總裁 Brad Smith：推動 AI 創新，不能忘記全球影響與倫理

微軟總裁 Brad Smith 認為，AI 成功必須仰賴硬體、開發者到應用層的全面整合。

他提出維持美國領先的三大要素，包括基礎設施創新、推動 AI 廣泛應用，以及重視出口與國際連結。

他強調，美國若要領導 AI，必須保持開放態度，確保 AI 技術能在全球良性擴散，否則其他國家可能轉向替代性方案。

他呼籲，AI 發展應「以人為本」，避免技術變得凌駕人性。

美中 AI 競賽成焦點：中國加速國家級 AI 佈局，美方嚴陣以待

此外，會中也不乏對中國 AI 崛起的擔憂。參議員 Ted Cruz 指出，中國將 AI 列為國家戰略核心，並投入製造與國防等產業。

對此，Altman 直言：「美國必須引領 AI 革命，我相信我們的價值觀與安全策略比中國更有全球說服力。」