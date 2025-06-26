鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-06-26 06:00

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本月初發生火災的汽車運輸船「Morning Midas 號」最終在太平洋沉沒。

載有3,000輛汽車，貨船起火20天後在太平洋沉沒。（圖：界面新聞）

據《紅星新聞》周三（25 日）報導，據打撈運營商 Resolve Marine 最新消息，「Morning Midas 號」在發生火災近三周後終於支撐不住，沉沒在北太平洋的國際水域。

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具體而言，這艘運輸船於當地時間 6 月 23 日 16：35 左右沉沒於水深約 5,000 公尺的水域。惡劣天氣和海水逐漸滲入船體，加劇火災造成的損害，最終船隻沉沒。

這起事故始於當地時間 6 月 3 日，當時「Morning Midas 號」正駛往墨西哥拉薩羅卡德納斯，途中發現載有電動車的甲板冒出濃煙。儘管船員努力部署緊急消防方案，啟動滅火系統，但火勢依然猛烈，迫使 22 名船員棄船逃生。

起火時該船載有 3,159 輛汽車。

《維運網》的匯編資料顯示，「Morning Midas 號」於 5 月 26 日從中國煙台出發，原計劃於 6 月 15 日抵達墨西哥拉薩羅卡德納斯港。該船此前還曾掛靠中國廣州、上海南港等港口。租用方為中國上汽安吉物流公司。