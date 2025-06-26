〈美股盤後〉輝達登新高 標普近乎持平 逼近歷史高位

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-06-26 05:36

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市場焦點集中於以伊停火局勢，以及聯準會主席鮑爾對通膨與利率政策的最新說法，標普 500 指數週三 (25 日) 近乎持平，距離歷史高點僅一步之遙，輝達創新高。美光財測強勁，該股盤後攀升超 3%。

輝達登新高 標普近乎持平 逼近歷史高位(圖：REUTERS/TPG)

道瓊指數週三收跌 106 點，標普微跌 0.02 點，那斯達克指數升 0.3%。長天期美債表現不佳，國際油價反彈，美元跌至三年低點。

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美國總統川普主導促成的以色列與伊朗停火協議，截至週三看來仍然有效。雙方在歷經 12 天空襲交火後宣布停火。

川普週三指出，美國和伊朗將於下週舉行會談，但他質疑伊朗核計畫達成外交協議的必要性，並指出美國轟炸對伊朗核設施造成巨大破壞。

此外，北約領導人已同意承諾至 2035 年，成員國每年國防支出將達 GDP 的 5% 新目標，這標誌著川普在外交政策上取得潛在勝利，此前川普最近要求北約夥伴國將其支出承諾增加一倍以上。

聯準會主席鮑爾週三再次出席國會聽證，重申關稅可能帶來的通膨風險不容忽視。鮑爾指出，若美國與貿易夥伴間的關稅爭端快速落幕，價格效應「很可能是一次性的」，但仍須防範長期物價上行的風險。

市場亦關注即將公布的美國新屋銷售數據。根據最新報告，美國 6 月消費者信心指數顯著下滑，反映出民眾對通膨與關稅政策的擔憂加劇。

美股週三 (25 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 106.59 點，或 0.25%，收 42,982.43 點。

那斯達克指數上漲 61.02 點，或 0.31%，收 19,973.55 點。

S&P 500 指數下跌 0.02 點，或 0.00%，收 6,092.16 點。

費城半導體指數上漲 51.43 點，或 0.95%，收 5,493.30 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 136.42 點，或 0.95%，收 14,539.16 點。

標普 11 大板塊多收黑，房地產重挫 2.46%，消費必需品與公用事業分別下跌 1.39% 和 1.37%，相對地，資訊科技領漲 1.18%，通訊服務升 0.51%，醫療保健微升 0.09%。 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭互有消長。Meta (META-US) 跌 0.49%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.63%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.34%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.44%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.37%。

台股 ADR 普遍收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.20%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.09%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.92%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.30%。

企業新聞

美光科技 (MU-US) 週三收黑 0.52% 報每股 127.25 美元，但盤後股價升超 3%。美光盤後公布第三財季業績，每股純益 1.91 美元，較分析師預期的 1.59 美元高，但營收達 93 億美元，低於分析師預期。

全球 AI 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 勁揚 4.33% 至每股 154.31 美元，創下歷史新高，市值來到 3.77 兆美元。Loop Capital 將維持輝達「買進」評等，將其目標價由 175 美元大幅上調至 250 美元，創華爾街新高，這意味著該公司的市值將達到驚人的 6 兆美元。

《華爾街日報》週三稍早報導，能源巨頭殼牌 (Shell) 已與英國石油 (BP-US) 展開初步協商，商討潛在收購案。尾盤時段，殼牌出面否認此傳聞，英國石油漲幅回吐，自盤中高位 (32.94 美元) 驟跌，收漲 1.64% 至每股 30.32 美元。

快遞巨頭聯邦快遞 (FDX-US) 下滑 3.27% 至每股 222.00 美元，聯邦快遞公布的上季財報優於預期，調整後每股純益達 6.07 美元，營收為 222 億美元，但公司對新一季展望保守。

電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 重挫 3.79% 至每股 327.55 美元。歐洲汽車製造商協會 (ACEA) 數據顯示，5 月特斯拉在歐盟的新車註冊量驟降 40.5%，僅為 8,729 輛。

資安公司黑莓 (BB-US) 飆漲 12.47%，該公司第一財季業績轉虧為盈，並調升全年銷售指引，營收亦超出分析師預期。

無人機製造商 AeroVironment (AVAV-US) 飛噴 21.55% 至每股 234.94 美元，AeroVironment 公布優於預期的財報，營收年增 40%，達 2.75 億美元。

華爾街分析

BMO 私人財富市場策略師 Carol Schleif 表示：「如果不是貿易政策轉變帶來的不確定性，聯準會或許能夠在今年夏天降息。我們預計 2025 年將降息一到兩次，最有可能從 9 月開始。」

Concurrent 資產管理公司投資策略師 Leah Bennett 研判：「市場正在經歷長期結構性順風 (人工智慧、機器人、加密貨幣等技術創新對資產價格長期利多) 與週期性逆風 (潛在政策失誤) 的博弈。目前看來前者暫居上風。」