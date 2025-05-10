Google搶先發布Gemini 2.5 Pro預覽版：AI 影片理解大升級、直接處理6小時長片

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-10 19:00

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在年度 Google I/O 2025 開發者大會正式開幕前，Google (GOOGL-US) 搶先釋出全新 AI 模型 Gemini 2.5 Pro Preview（I/O 特別版），主打影片理解、程式輔助與網頁開發三大應用，強化其在生成式 AI 市場的領先地位。

Gemini 2.5 首度突破原生多模態（Multimodal）處理極限，可無縫整合分析影片、音訊、圖像、文字與程式碼等資料格式，不只是「看懂影片」，更能深入理解內容並生成高品質輸出，例如即時摘要或互動解說。

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Gemini 2.5 Pro 能深入理解影片內容，生成互動摘要與教學章節，強化教育與知識型應用場景。（圖：Shutterstock）

在影片理解領域，Gemini 2.5 Pro 於 VideoMMe 基準測試中獲得 84.8% 高分，表現超越多項同類模型。

無論是教育影片還是一般影片，Gemini 都能「自動劃重點」，甚至一口氣處理最長 6 小時影片內容，並轉化成可互動網頁、問答介面或教學摘要，大幅簡化使用者學習與吸收資訊的流程。

此新版本還強調「影片秒變教材」的能力。用戶可將任意影片交給 Gemini 處理，AI 自動分析影片架構與重點章節，並轉化為互動式教學網站，提供章節分類、內容問答與摘要導覽，特別適合教育平台、知識型 YouTuber 或企業培訓使用。

除了影片功能，Gemini 2.5 Pro 在軟體開發支援也有顯著提升：包含程式碼生成、函式呼叫、除錯建議與錯誤修正。根據 Google，該模型在 Elo 測試分數上比前一版本大幅成長 147 分，更在 WebArena 網頁開發排行榜中奪冠。

Gemini 2.5 Pro 已透過 Gemini API、Google AI Studio、Vertex AI、Gemini 網頁與行動版應用程式 開放預覽使用。Google 表示將依據用戶回饋進一步優化模型表現，並預計在 I/O 大會中公佈更多整合細節與新功能。